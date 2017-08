Melisa Prado, del FIT, dijo que el robo en su oficina reviste una gravedad importantísima ya que se avasalló la seguridad de un edificio público. Desde Capital dijeron que tomarán medidas.

El lunes por la mañana la concejal del FIT en Capital, Melisa Prado, se encontró con el desagradable escenario de una oficina totalmente destrozada y con la noticia de que le habían robado documentación relacionada con su trabajo y el partido político al que pertenece. En su mayoría se trataba de proyectos, pedidos de informes y documentación partidaria como declaraciones juradas.

Tras la noticia y luego de la repercusión, desde el Concejo Deliberante de la Capital informaron que por el hecho reforzarán las medidas de seguridad del edificio. Beatriz Martínez, presidenta del Concejo Deliberante, explicó que el perímetro está custodiado las 24 horas y dispone de cámaras de seguridad.

Además, aclaró que durante los 7 días de la semana hay un sereno en el interior de edificio e incluso, frente a la oficina de Prado, se encuentra el lugar donde se realiza control de las tarjetas de estacionamiento medido, que también cuenta con seguridad. De todas formas, la funcionaria indicó que como medida preventiva ordenó que en los próximos días se dispongan de los recursos necesarios para colocar rejas en todas las ventanas del piso.

En relación al suceso, Martínez agregó que aún no se sabe claramente qué fue lo que pasó ni cuándo sucedió, pero que según la versión policial los intrusos podrían haber ingresado por una de las ventanas que dan a la planta baja del edificio.

Por su parte, la concejal Pardo explicó, en relación a lo sucedido, que no había ido a su oficina desde el jueves pasado pero que el personal de limpieza le aseguró que habían estado el viernes en el lugar realizando sus tareas y estaba todo normal. Desde el FIT dijeron que no saben cuál sería la utilidad de quedarse con documentación cuyo contenido es público porque casi todos los proyectos ya han sido presentados ante el Concejo y las declaraciones estaban en manos de la justicia electoral.

“La verdad es que no tenemos mucha claridad si ha sido por un motivo particular pero si, nos tomó por sorpresa. Quizás que por ser parte de la oposición o por las denuncias que realizamos se puedan incomodar desde algunos sectores. Pero por ahora no podemos afirmar que sea un hecho al azar o vincularlo a una amenaza concreta”, indicó Prado.

Consultada sobre si tomó medidas por su seguridad personal respondió: “La verdad es que no me siento intimidada pero obviamente sí quiero que se esclarezca la situación porque es un hecho que reviste de una gravedad importantísima ya que se avasalló una oficina dentro de un edificio público como es el concejo Deliberante de la Capital. Son cosas que no se pueden repetir ni dejar pasar con total normalidad”.