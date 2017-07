Adrián Puebla es parapléjico y recibía una pensión no contributiva por invalidez desde hace 28 años. Fue suspendida en noviembre por tener “patrimonio incompatible”.

Luego de que el gobierno nacional diera marcha atrás con la medida que suspendía miles de pensiones no contributivas por invalidez a personas con discapacidad en todo el país, aún quedan personas a las que no se les ha restablecido su prestación. Tal es la situación de Adrián Puebla, de 46 años, quien desde hace 30 sufre de una paraplejia T8, una lesión medular que lo dejó sin movilidad desde las piernas hasta la altura del pecho, y por la cual recibía hace más de 28 años una pensión equivalente $4300.

En su caso la suspensión se efectivizó en octubre del año pasado, previo a la medida dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la justificación “oral” que recibió por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Pensiones es que presentaba patrimonio incompatible.

Hasta el momento Adrián no ha recibido información oficial alguna que justifique tal medida aunque cree conocer cuál es el motivo de la suspensión. Es que el año pasado pudo adquirir una camioneta nueva gracias a la ayuda económica de familiares y amigos. “Todavía no me dicen cuál es el patrimonio incompatible, supuestamente es por la camioneta y ahora tengo que presentar todo tipo de comprobantes que demuestren cómo pude adquirirla. Por un lado la ley te habilita a comprar un vehículo nuevo pero por otro esto significa perder la pensión. La verdad es que no lo entiendo y esto me perjudica mucho”, dijo.

Este vehículo es la única movilidad que Adrián posee y la utiliza para trasladarse junto a sus tres hijas y su mujer, quien también posee una discapacidad provocada por osteogénesis imperfecta, una enfermedad también conocida como huesos de cristal.

La situación económica de la familia de Adrián es delicada y asegura que la pensión era el único ingreso que percibía luego de que hace un tiempo se viera obligado a cerrar un negocio que atendía su esposa. “Teníamos un negocio que cerramos porque empeoró la salud de mi esposa quien por suerte pudo obtener un retiro por discapacidad. Yo no consigo laburo y tampoco puedo acceder a la pensión asique hoy vivo de lo que gana mi esposa”, contó. Y agregó: “Se habla mucho de que el gobierno anterior entregó pensiones de forma irregular, pero en mi caso no tiene nada que ver porque la recibía desde hace 28 años. Lamentablemente no tengo mucha esperanza de recuperar mi pensión porque este gobierno lo que busca es lastimar a las personas y no le interesa para nada la parte social”.

En cuanto a la posibilidad de realizar el reclamo vía judicial, Adrián contó que cuando se enteró de la suspensión no sabía qué hacer ni contaba con el dinero para presentar un recurso legal. Sin embargo luego entró en contacto con un grupo de abogados que trabajan con la Multisectorial por la Discapacidad con quienes pudo avanzar en la presentación de un amparo que le permita recuperar este derecho adquirido hace mucho tiempo.

Al respecto, Germán Ejarque, referente de la Multisectorial, dijo que aún no hay novedades sobre los amparos presentados y que están esperando que termine la feria judicial para seguir con este reclamo.