Especialistas opinan que la declaración de emergencia alimentaria podría ser una solución coyuntural, pero no resuelve el problema estructural que afecta al país.

El reclamo de movimientos sociales para que se declare la emergencia alimentaria en el país se mete de lleno en la discusión política a tan solo días de que se realicen las PASO. Pero más allá de pensar que pueda responder a una estrategia de tipo electoral, los datos de la realidad marcan que los sectores de menores ingresos son los más afectados por el contexto económico. Según datos del Indec, una familia de cuatro miembros, compuesta por dos adultos y dos niños de entre 6 y 8 años, necesitó en junio $ 6.045,34 para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), $1.057 más que los 4.988,25 que necesitó en junio de 2016.

Diario Vox habló con Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia y del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien opinó que una ley de emergencia alimentaria podría ser una solución coyuntural, pero que al mismo tiempo no resuelve los problemas de tipo estructural.

Según la especialista, entre 2010 y 2016 los índices de chicos con inseguridad alimentaria severa no han variado significativamente y se ha mantenido entre un 8,5 y un 9,5 por ciento. Por eso consideró que no hay datos estadísticos que digan que la situación esté peor en términos estructurales. Lejos de ser una buena noticia, Tuñón afirmó que la situación no empeoró a lo largo de estos años gracias a políticas de transferencias de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Donde sí se ha registrado un incremento más importante es en la cantidad de personas que reciben asistencia alimentaria directa a través de comedores.

“Cada vez hay más hogares en los sectores de asentamientos y villas que retiran comida de los comedores y en muchos casos esa es toda la comida que consumen. El desafío no es ampliar esos espacios, sino también lograr que las familias puedan comer algo en su propia mesa porque ello implica distintas situaciones que tienen que ver con los procesos de crianza”, dijo.

Al respecto explicó que los procesos de inseguridad alimentaria, además de desnutrición infantil, esconden problemas como la obesidad, provocada por el consumo de ciertos alimentos que tienen un alto valor calórico ya que por lo general son los más económicos. Es por esto que valoró la importancia de abordar esta problemática a través de investigaciones interdisciplinarias en los sectores de extrema pobreza que es donde el Estado encuentra más dificultades para llegar.

Para la coordinadora del Barómetro de la Deuda Social queda claro que todavía no se ha encontrado la forma de revertir esta situación y tampoco hay una política puntual que pueda ser dirigida a solucionar el problema. Asimismo dijo que las políticas no han sido suficientes para erradicar las situaciones de hambre más extremas en la infancia lo cual lleva a que la temática del acceso a los alimentos se considere muy compleja a la hora de encontrar una solución.

En ese sentido agregó: “La problemática alimentaria no solo está atada a los ingresos que tienen los hogares para acceder a los alimentos, también hay factores socioculturales que hacen que esas transferencias de ingresos no las puedan utilizar solamente para el consumo de alimentos. Por eso debería implementarse políticas de inclusión laboral en esos sectores que hace mucho tiempo están excluidos del mundo del trabajo”.

En cuanto a la posibilidad de que se declare una ley de Emergencia Alimentaria, dijo que puede ser una solución coyuntural pero que claramente no resuelve los problemas estructurales. Desde su punto de vista, una forma de afrontar la problemática alimentaria sería a través de la escuela ya que es el lugar donde se logra mayor nivel contacto con los niños y sus familias, y donde se puede tener un mejor control de los que consumen los niños para poder propiciar una dieta saludable.