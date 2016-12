El mandatario se refirió a la reciente salida del ministro de Hacienda y Finanzas mientras realizaba la inauguración de dos salas para audiencias en el penal de Boulogne Sur Mer.

El gobernador Alfredo Cornejo realizó declaraciones sobre la reciente salida del ministro Alfonso Ptra Gay y consideró que “en general un cambio de un ministro de economía en este país es un estrépito, sin embargo, esto ha sido tomado con bastante naturalidad ya que los mercados financieros y el dólar no han tenido grandes alteraciones”.

En este sentido aprovechó para aclarar que la provincia tenía una buena relación con el ministro saliente y lo mismo sucede con el Gobierno Nacional en su conjunto, ya que consideró que los lineamientos de la política económica que se están implementando son los correctos. Además afirmó que no cree que este camino se modifique por el cambio de un ministro de economía e insistió que desde la provincia ven esto con relativa naturalidad.

Consultado sobre el balance de su primer año de gestión dijo: “Hemos ido más rápido de lo que se esperaba, pero así todo estoy disconforme porque el vaso medio lleno no me satisface”. Y remarcó: “Estamos mejor que en el 2015, pero creo que los procedimientos en el Estado siguen siendo ineficientes y falta más agilidad en la resolución de las decisiones que se toman día a día donde creo que debo poner más énfasis para liderar al personal de planta permanente que son los que llevan a cabo las políticas sustantivas. No obstante estoy muy conforme con el desempeño en general de los empleados públicos”.

En cuanto al funcionamiento que espera de la Justicia, específicamente de los jueces de garantía, el mandatario pidió que se aceleren los procesos penales porque a pesar de las modificaciones que se han realizado en el último tempo aún están muy lentos. Al respecto aclaró que se necesita una mayor gestión hacia el interior del Poder Judicial. También habló de la necesidad de mejorar la predisposición de los jueces y que existe la posibilidad de trabajar en horario de tarde ya que no falta personal ni espacios disponibles para realizar esta tarea.

“Pedimos que se impongan un plazo para resolver los casos. Actualmente están dando turnos recién para dentro de tres meses sin importar cuál es la causa y esto conspira contra el proceso penal haciéndolo cada vez más lento. No es una presión pero tenemos que mejorar las tareas de resocialización vamos a mejorar las normas legales para agilizar esto a futuro”, explicó Cornejo.

Durante el acto en el penal de Boulogne Sur Mer se inauguraron dos salas destinadas a realizar las audiencias de control a personas con prisión preventiva. Con esto, explicó el funcionario, se busca “eliminar las excusas de que no hay recursos para realizar los traslados hacia los juzgados, que son en promedio 90 traslados por día, y de este modo se reducirían hasta 30 traslados que evitarían tener que utilizar movilidades y personal de vigilancia para esta tarea”. Además, según el Gobernador, se acelerarían los tiempos para confirmar la prisión preventiva o desestimar los pedidos de los fiscales.