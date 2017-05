La 13ª edición del Foro Anual Valos se realizará el 31 de mayo, en el Hotel Sheraton de Mendoza.

Abordará en 8 paneles y en una jornada temas como transparencia, cómo y cuándo afecta la falta de transparencia tanto en lo público como en lo privado, la transparencia como conducta organizacional; además se analizará también si la corrupción es sistémica en América Latina; el rol de la mujer, la transparencia y su impacto en la igualdad de género. En otro de los momentos las temáticas a tratar serán el acceso a la información pública: herramientas de la ciudadanía para combatir la corrupción; investigaciones periodísticas sobre estas temáticas a nivel regional y mundial y RSE, Transparencia y Empresa.

Entre los disertantes confirmados se encuentran: Hugo Wortman (Poder Ciudadano), Lic. Laura Alonso (Oficina Anticorrupción de La Nación), Carlos March (Fundación Avina), Noor Naqschbandi (Alliance for Integrity), Marlon Reis (ex juez y autor del libro: La República del Soborno. Brasil), Monique Thiteux Altschul (Fundación Mujeres en Igualdad), Silvina Coria (Global Head of Risk & Compliance OLX), Betina Azugna (Sancor Seguros) y Dr. Fernando Simón (Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza), entre otros.

PROGRAMA

Día: 31 de Mayo

Lugar: Hotel Sheraton Mendoza

08.30 Acreditaciones

09.30 Apertura del Foro

09.45 MODULO I

Hugo Wortman - Poder Ciudadano

Disertación de Apertura

10.30 MODULO II

Carlos March (Fundación Avina)

Hugo Wortman (Poder Cidadano)

Lic. Laura Alonso (Oficina Anticorrupción de la Nación)

Acción y efecto, ¿como y Cuánto nos Afecta La Falta de transparencia?

11.15 café

11.45 hs MODULO III

Noor Naqschbandi (Alianza para la Integridad)

La Transparencia Como conducta organizacional. ¿Como Instalarla?

12.30 Almuerzo Libre

14.30 MODULO IV

Hugo Alconada Mon (Diario La Nación)

disertación Magistral

15.15 MODULO V

Marlon Reis (Ex Juez y autor del Libro:. La República del Soborno Brasil)

¿La Corrupción es Sistemática en América Latina?

16.00 hs MODULO VI

Monique Thiteux Altschul (Fundación Mujeres en Igualdad)

El Rol de la Mujer: la Transparencia Y Su Impacto en la Igualdad de Género

17.00 café

17.30 hs MODULO VII

Dra. Marta Oyhanarte (Poder Ciudadano)

El Dr. Fernando Simón (Fiscal del Estado de la provinica de Mendoza)

Lic. Daniela García (Senadora de la Provincia de Mendoza)

El Dr. Dalmiro Garay Cueli (Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza)

Moderador: Raúl Pedone (secretario Gral de Redacción de Diario Los Andes.)

El Acceso a la Información Pública: Herramientas de la Ciudadanía para Combatir la Corrupción.

18.15 MODULO VIII

Betina Azugna (RSE Sancor Seguros)

Silvina Coria (Director Global de Riesgo y Cumplimiento OLX)

Gonzalo Ruíz Díaz (Gerente de Asuntos Legales y el cumplimiento de Manpower Group)

La Falta de Transparencia, las Empresas y La Responsabilidad Social Empresaria

19,00 Cierre y Conclusiones Finales

Lic. Laura Alonso (Oficina Anticorrupción de la Nación)

Lorena Cepparo (Presidente de VALOS)

INSCRIPCIONES: http://piprestaciones.com/f/valos

PROGRAMA: http://www.valos.org.ar/programa.php

Disertantes: http://www.valos.org.ar/disertantes.php