El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza reinició ayer el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia en la provincia contra cuatro ex magistrados, por su participación en hechos represivos durante la última dictadura cívico-militar.

En la causa están procesados el ex juez Otilio Roque Romano, acusado en 97 causas; Luis Francisco Miret (35 causas); Max Petra Recabarren (22 causas); y Rolando Evaristo Carrizo (19 causas).

Los imputados fueron señalados como “partícipes primarios en concurso real y de conformidad con las figuras de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, robo agravado y asociación ilícita”. En este juicio también se juzga a distintos miembros de las fuerzas de seguridad, como policía provincial, Servicio Penitenciario y Ejército.

La causa está en la etapa de los alegatos por parte de la defensa, y ayer contó con la exposición del abogado Ariel Civit, defensor del ex magistrado Romano, y del ex agente penitenciario Oscar Alberto Bianchi, quien en una larga alocución apuntó a que estas causas no debieran ser imprescriptibles, e hizo historia vinculando el juicio de Nüremberg, donde se juzgó solo a los nazis, y no se dijo nada de los excesos cometidos por los aliados.

Entre los presentes en el Tribunal, estaba una de las víctimas cuyo caso fue ventilado en este proceso que lleva aproximadamente tres años, Luz Faingold, quien fue nombrada por el gobernador Alfredo Cornejo desde el comienzo de su gestión como directora de Derechos Humanos.