Jorge Sampaoli llegó a la selección argentina escuchando muchas voces críticas que cuestionaron desde sus cualidades profesionales hasta sus atributos personales, pero él, fiel a su estilo de vida, eligió desoír esos cuestionamientos y siguió avanzando, al punto que hoy se encuentra trabajando diariamente con un grupo de juveniles proyectando un futuro a largo plazo, que va más allá de la coyuntural clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“No escucho y sigo” es la frase de cabecera de Sampaoli, un fragmento extraído del tema ‘Prohibido’ de su grupo de rock preferido, Callejeros, y en función de eso eligió incluir a sus detractores entre los “40 millones de argentinos a los que pertenece esta selección”, tal como refirió en su discurso de presentación.

Claudio Borghi fue el primero en cargar contra el Zurdo de Casilda al señalarlo como “un buen entrenador, pero un desastre como persona”, aduciendo que había hecho lobby cuando él era entrenador del seleccionado de Chile para ocupar su lugar.

Estos dichos tuvieron su correlato en otros efectuados por César Luis Menotti, quien puntualizó que el técnico de 57 años “llegó a la selección en forma oscura y eso lo hace perder autoridad. Depende de cómo uno llegue a un lugar es el respeto que le van a tener”, amplió el Flaco.

Por su parte, Carlos Bilardo había anunciado antes de su contratación que si la AFA le otorgaba la dirección técnica del seleccionado a Sampaoli él se iba “a Turquía. “Si él viene a Argentina hay que cerrar la escuela de técnicos, porque no sirve como entrenador ni como persona. Una vez yo lo defendí y resulta que terminó diciendo que yo era el antifútbol. Él llegó hasta donde llegó solamente hablando”, fustigó el Narigón.

En tanto que el propio Secretario de Deporte de la Nación, Carlos Mac Allister, manifestó que “como todos los argentino”, no conocía a Sampaoli “porque nunca dirigió en el país”, pero lo ‘intimó’ a que “consiga rápidamente la clasificación al Mundial de Rusia y también de esa manera logre insuflarle una idea de juego a la selección”.

A esta mayoría de cuestionadores se le opusieron, en la previa, solamente Marcelo Bielsa, quien dijo que Sampaoli era “mejor” que él, porque “tiene una capacidad de adaptación a las distintas instancias de los partidos. Eso ya lo hace mejor que yo, porque además no es mi discípulo, ya que no me veo en esa posición. Será por eso que, de hecho, no he ganado muchas cosas”, destacó el ‘Loco’.

Pero el que fue más allá resultó ser el propio presidente de AFA, Claudio Tapia, quien obviamente salió en su defensa y caracterizó a Sampaoli como “el mejor técnico del mundo”.

“Ni tanto ni tan poco”, pensará seguramente el casildense nacido el 13 de marzo de 1960, el mismo año que Diego Maradona, quien también lo ‘ajustició’ verbalmente calificándolo de “traidor” por haber citado a Mauro Icardi, algo que no hicieron sus antecesores Gerardo Martino y Edgardo Bauza, al tiempo que, fiel a su estilo comparativo, dijo que “si a Sampaoli le tiran pelota, la agarra con la mano, porque no fue jugador y tampoco es pensante. Si con Chile no nos ganaba la Copa América, no lo conocía ni la familia”, le disparó.

La posverdad, palabra ultracontemporánea que no significa “después de la verdad” como parecería, sino “mentira emotiva”, puede abarcar a todas estas calificaciones y descalificaciones, pero Sampaoli tiene grabada en el brazo izquierdo el resto de esa frase que empieza con “no escucho y sigo”, y que dice “porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir”. Y no para, porque en definitiva avanza con la que cree que es “su verdad”.