El Millonario debutó en la Superliga con un triunfo por 1 a 0, gracias a un gol de Ignacio Scocco. Pudo haber sido el último partido de Alario en el Millonario.

River Plate empezó su participación en la Superliga con un triunfo, en condición de visitante, frente a Temperley por 1 a 0. El único gol de la noche fue obra de Ignacio Scocco, uno de los refuerzos del Millonario para esta temporada, a los 31 minutos del primer tiempo.

El de anoche pudo haber sido el último partido del delantero Lucas Alario, quien es pretendido por el Bayern Leverkusen de Alemania.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo no jugaron un buen primer tiempo, donde casi no tuvieron claridad para llegar al arco defendido por Jousé Ayala, recordado ex arquero de Independiente Rivadavia.

De todas maneras, en la primera chance que tuvieron de riesgo abrieron el marcador gracias a la precisión de Scocco, quien abrió el marcador con un remate por abajo desde la puerta del área grande.

En el segundo tiempo, el arquero Ayala fue el principal responsable para que el triunfo millonario no fuera por más tantos. De todas maneras, Temperley logró generar algunas chances, pero siempre el portero Lux fue sólido para dejar su arco en cero. De esta manera, River empezó la Superliga con un triunfo pero sin mostrar un rendimiento acorde al plantel que tiene.