Aerolíneas Argentinas reducirá el próximo año a menos de U$S 90 millones los subsidios que requiere de la administración central para su funcionamiento, informó ayer el presidente de la compañía, Mario Dell’Acqua.

“En 2016 recibimos US$ 340 millones cifra que se redujo a US$ 170 millones en 2017 y bajará a menos de US$ 90 millones en 2018, para lo cual ya enviamos al Congreso el presupuesto correspondiente”, remarcó el directivo. Afirmó que esta reducción fue posible “porque se pasó de un 72% de ocupación promedio cuando nos hicimos cargo de la compañía a la ocupación actual de entre el 84% y el 86% en promedio”.

“Pero, además, logramos vender un 28% más de pasajes en 2017 que en 2016”, apuntó. Dell’Acqua, en un encuentro con periodistas este mediodía en la sede de Aerolíneas en el Aeroparque Jorge Newbery, insistió en que la reducción de los subsidios fue posible porque “administramos mejor los recursos, porque descartamos los gastos superfluos y optimizamos el funcionamiento de la empresa” y reiteró que mantiene su objetivo de “concluir la gestión en el 2019 en Aerolíneas con subsidio cero”.