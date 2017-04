Desde la Junta Electoral aseguran que su costo es muy elevado y que se necesita capacitar a mucha gente. El voto de cada elector tiene un costo de seis dólares.

La entrada en vigencia del voto electrónico de la mitad del padrón en las pasadas elecciones de Santa Rosa motivó la necesidad de establecer un escalonamiento para su aplicación en el territorio provincial. El Poder Ejecutivo envió un proyecto para comenzar por el 30%. Sin embargo, desde la Legislatura avanza una modificación para comenzar de manera uniforme por secciones electorales.

Alfredo Puebla, secretario de la Junta Electoral, argumentó ayer ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura la necesidad de implementar el voto electrónico empezando por el 30% del padrón. La normativa vigente, que se aplicó por primera vez en las elecciones de Santa Rosa, establece que se alcance al 50%, una cifra que se considera como demasiado onerosa y que no estaría dentro de las capacidades de las endeudadas arcas provinciales. Según estimaciones, el voto de cada elector tiene un costo promedio de 6 dólares.

La idea, que sostiene el gobernador Alfredo Cornejo, consiste en aumentar de manera paulatina ese porcentaje en futuros comicios, siempre y cuando que se contemple en la ley de Presupuesto, que establece las pautas de gastos y recursos de la provincia durante el ejercicio fiscal.

Sin embargo, legisladores opositores y oficialistas remarcaron la discrecionalidad de la medida y se propusieron avanzar en un régimen que establezcan un escalonamiento obligatorio, para evitar que su implementación se coarte por la discrecionalidad de la fuerza gobernante.

La propuesta con mayor consenso tanto desde el justicialismo como de la alianza oficialista, consiste en la configuración de un calendario que establezca etapas en base a lineamientos territoriales. De este modo, en vez de empezar por distintas mesas distribuidas en el territorio provincial, una de las variantes con mayor aceptación es la de comenzar a aplicar el voto electrónico de manera escalonada entre las distintas secciones electorales. De este modo, se garantiza el aprendizaje uniforme y se evita la confusión entre los electores.

La importancia de la capacitación

Puebla destacó como requisito previo la capacitación de los efectores electorales. “En 2015 notamos que el policía, que históricamente no participa de las elecciones porque eso lo hace el Ejército y Gendarmería, no sabía qué hacer en la escuela y se ponía a tomar mate en la cocina o deambulaba y no prestaba el auxilio que necesitaban los presidentes de mesa”, destacó.

Para evitar que se repita esa conducta, desde la Junta Electoral confeccionaron un cursillo que fue aprobado por la DGE y que se dictará en el Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Esta capacitación, con algunos cambios, también estará disponible para empleados judiciales y docentes, que son los preferidos de la Junta para ser presidentes de mesa. “La posibilidad de que sumen puntajes los vuelve más comprometidos con la tarea y se reducen al mínimo la ocurrencia de errores”, resaltó.