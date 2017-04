Desde la Asociación de Empresarios Madereros (Adema) afirmaron que la importación de casas chinas podría poner en riesgo a miles de fuentes de trabajo.

Según declaraciones del titular de Adema, Sergio Videla, sería inminente el ingreso al país de 15 mil casas de origen chino que se destinarían a la vivienda social. La situación motivó que representantes de distintas cámaras madereras del país le solicitaran una audiencia al ministro del Interior Rogelio Frigerio en la que llevarán sus preocupaciones, pero además acercarán información relevante del sector y sobre su capacidad productiva.

Si bien consideró que el ingreso de estas casas no afectaría considerablemente a la producción local, ni tampoco resuelve el déficit habitacional del país, sí enciende una alerta frente al impacto que podría tener sobre los 70.000 trabajadores que integran la cadena de valor de la madera.

En este sentido Videla remarcó: “No queremos generar una confrontación con el Gobierno, sino buscar alternativas para lograr una complementación que permita utilizar madera de origen nacional en estas viviendas. También nos interesa que de las inversiones que ingresen hagan una transferencia de tecnología hacia nuestro sector”.

“Tenemos la necesidad de que el gobierno provincial y nacional apoyen el desarrollo de la industria de la madera como alternativa constructiva porque tiene mucho valor agregado”, agregó.

En cuanto a las posibilidades que tendría el sector productivo de competir con la industria altamente desarrollada de China, el titular de Adema destacó: “Esto es también parte de lo que queremos conversar con el Gobierno porque el mayor costo de producir a nivel local se compensa con la generación de puestos de trabajo. Nuestro sector tiene actualmente la capacidad de producir cerca de 600 mil casas por año en todo el país.”.

Si bien reconoció que en Argentina la madera aún no logra posicionarse dentro de la industria de la construcción, en países como Canadá o Inglaterra es un producto muy requerido no solo por sus altas prestaciones sino también porque es un producto de muy bajo impacto ambiental.

En relación a este tema, el presidente de la delegación Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción, Jorge Sanchis, dijo a Diario Vox: “Prefiero esperar a contar con más información sobre el tema pero en principio me preocupa mucho porque esto significaría un gran problema para nuestro sector. Por el momento no sabemos fehacientemente cuántas casas van a ingresar, si las importa el estado o un particular, si están aprobadas o si ya hay alguien en Mendoza que las haya comprado, entre otras cosas”.

En este sentido, agregó que con seguridad será uno de los temas que se abordará en el Consejo Federal de la CAC que se realizará el próximo lunes en la ciudad de Mar del Plata del que participan todas las delegaciones del país.