El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA hizo un “mea culpa” por demorar un pago de 350 millones de pesos a los clubes aunque le echó la culpa al gobierno.

El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, hizo ayer un “mea culpa” por demorar un pago de 350 millones de pesos a los clubes aunque aseguró que fue el gobierno el que le “prometió” ese dinero, pese a que funcionarios niegan tener compromisos pendientes con el fútbol.

Pérez les recordó a los dirigentes que “hay un régimen de FIFA” que los clubes deberán respetar “para pertenecer a la organización”, en referencia a que primero deberán modificarse los estatutos y recién elegir presidente de la AFA, pese a que el Ascenso Unido pide la urgente elección, con Claudio “Chiqui” Tapia como postulante.

“Desde la AFA tenemos que completar un pago que el gobierno todavía no me dio, pero también es cierto que los clubes deben sueldos de antes de este pago. Nosotros pagamos en tiempo y forma, y algunos clubes no les pagaban a los jugadores. Igual hago mea culpa y asumo la responsabilidad, y estoy trabajando para que el gobierno nos de acceso a ese dinero que nos prometió”, indicó el dirigente en una entrevista con Cadena Uno.

En relación al ingreso de dinero a la casa madre del fútbol argentino, justamente hoy una comisión de dirigentes ser reunirán primero con el Gobierno nacional, y luego con las empresas que ofertaron para televisar los partidos: Turner-Fox e ESPN.

Sobre las televisaciones, invitó a reflexionar a algunos dirigentes que “hay clubes que son más importantes”, “con mayor recaudación”, y son los que realmente “interesan”.

Antes, tendrán un encuentro con el gobierno nacional para definir los detalles de la rescisión del contrato con Fútbol Para Todos.

Con el nuevo estatuto propuesto por FIFA en poder de los clubes para su análisis, Pérez les recordó a los dirigentes que deberán “respetar” lo que se indica “para pertenecer” a la máxima entidad mundial del fútbol.

“Tiene que haber un crecimiento de todo tipo en el fútbol argentino, porque si no, no vamos a poder continuar”, avisó.