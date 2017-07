En el marco de la Cumbre del Mercosur, el ministro de Economía habló sobre la chance de que se avance en el país con un proceso de reforma laboral al igual que en Brasil.

En el tercer día de actividades de la Cumbre del Mercosur se desarrolló un seminario donde se evaluó la posibilidad de una convergencia entre el Mercosur y Alianza del Pacífico, el bloque regional que conforman Chile, Colombia, México, Perú y Costa Rica. En este marco el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, habló con Diario Vox sobre la posibilidad que se avance en el país en un proceso de reforma laboral al igual que lo hizo Brasil, quien es sin duda el actor con mayor peso económico e industrial dentro del bloque de países que integran el Mercosur.

El dato de que el gobierno estaría evaluando avanzar en una reforma de flexibilzación laboral fue difundido ayer por el diario cronista.com en un artículo donde afirma que el ejecutivo nacional ya tiene en sus manos un proyecto de reforma con el cual se propone avanzar en tres ejes que son “flexibilización de los convenios colectivos de actividad, el impulso a los contratos individuales o por empresa con la inclusión de nuevas categorías de trabajo y la reducción de costos laborales por efecto de eliminación de aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales o alícuotas de ART”.

Al respecto, Kerchner dijo que no estar al tanto de proyecto y que si es así tampoco conoce su contenido. De todos modos indicó que cuando se habla de reforma laboral hay que hacerlo pensando en el sector productivo y pensar de qué forma se reduce la presión impositiva ya que es una de los factores más influyentes que hace que cada vez haya menos trabajo.

En este sentido señaló que hoy para una pyme sostener una estructura laboral termina siendo a veces contraproducente porque es algo muy caro aunque esto no quiere decir que haya que bajar la presión laboral sobre el sector empresario.

“Me parece que no hay que poner bandera ni asustarse con estas cosas, no conozco el proyecto pero si sé que hay que ir hacia una reducción de la presión fiscal íntegra en Argentina para que la pequeña y mediana empresa tenga capacidad de ahorro y por ende capacidad de inversión”, dijo el funcionario. Y agregó: “Cuando esas cientos de miles de empresas tengan esa capacidad van a generar más empelo y si hay más empelo va a llegar lo que algunos les gusta, que es el consumo. Así vamos a sostener en serio un país con desarrollo creíble y no un país en el que solamente podamos comprar tres o cuatro televisores porque no podemos tener la plata en la mano”.

Ante la pregunta de si la reforma de Brasil puede ser la punta de lanza de un programa mucho más ambicioso que busca aplicar reformas de este tipo en toda la región el ministro respondió: “Cada país tiene una realidad distinta, nosotros tenemos una presión fiscal que está entre las más altas del mundo, pero no tenemos los servicios que tienen esos países. Lo que hay que hacer es plantarse bien en la cancha y ayudar a que los jugadores jueguen, y esto no quiere decir que el Estado no esté presente”.

“No veo que sea un tema para preocuparse, lo que si veo que hay que estar muy preocupados para que no se pierdan empleos”, señaló el funcionario.