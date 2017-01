Los bonetes de la semana

((con Bonete Verde))

El informe del diario porteño Página 12 (publicado la semana pasada) lo identifica como “el secreto mejor guardado” de la costa chilena. Y destaca: “aunque no sea tan célebre como Con Con o La Serena, por la cantidad de sombrillas, adolescentes apiñados y tonaditas mendocinas que se ven y escuchan a toda hora es difícil QUE REÑACA SEA UN SECRETO, y más que esté guardado. Los jóvenes mendocinos veranean en este barrio de Viña del Mar hace bocha: es como un San Bernardo con precios mucho más amables que los de la costa bonaerense, libre mercado rampante, empanadas gigantes de camarones y atardeceres sobre el mar, un cambio agradable para el habitué de las costas atlánticas”. Es cierto lo del atardecer en el mar, lo de “jóvenes mendocinos que veranean hace bocha”… Pero a veces la distancia dificulta un poco la visión: identifica a Con Con o La Serena como “más célebres”… Más allá de los detalles, la radiografía desde la otra punta nota cosas evidentes (es barato, pero te cobran hasta para usar el baño de la terminal) y hasta pone límites políticos (muy lindo conseguir zapatillas de primera marca a una luca, pero el libre mercado no sale gratis. Y entre pisco y pisco, si se mira con atención se nota)… ¿El título? Reñaca ñaca. VERDE (Ahora resulta que estamos hablando del “Point juvenil del Pacífico Sur).

((Con Bonete Rojo))

Por mensaje nos preguntan por la polémica judicial que involucra a UN JUGADOR DE FUTBOL ORIUNDO DE MENDOZA. Según las últimas noticias, el alvearense Luciano Cabral, ex Argentinos Juniors que se desempeñaba en el Atlético Paranaense de Brasil, fue enviado a la cárcel de San Rafael después de que la Justicia le negara la excarcelación. Estuvo 10 días detenido en la Comisaría de General Alvear, acusado de participar en el homicidio de Joan Villegas, asesinado el 1 de enero a golpes y piedrazos. "Pero no estoy preguntando por ese caso... Esto que les consulto, involucra a otro jugador, de un equipo de primera línea, que según trascendidos habrían estado involucrado en un hecho policial ocurrido en la zona Este de la provincia. Parece que los detuvieron con algunas cosas raras, pero no hubo denuncia... ¿Puede ser?”… Una pregunta que, al menos de nuestra parte, no tiene respuestas, estimado lector/ra bonetero… ROJO (Como diría el Coco, no comments).

((Con Bonete Amarillo))

"Tu regalo de Navidad. ¡Abrilo!". El remitente dice "Linux". La LLAMATIVA CASILLA DE CORREO que nos envía el mensaje es “norespondaaca.linux@yopmail. net". Y lo más extraño, la fecha (llegó el jueves 19 de enero de 2017). Puede pasar que tardemos un tiempo en reconocer nuestro obsequio... Un mes es algo prácticamente ilógico... "Decí que viene con la aclaración de 'Mensaje enviado con importancia alta'" aporta Nachu... AMARILLO (Habrá que ajustar el filtro...).