El ex goleador Fernando Cavenaghi afirmó ayer que “nunca” soñó con que iba a tener un partido de despedida como los ídolos riverplatenses Norberto “Beto” Alonso, Enzo Francescoli y el “Burrito” Ariel Ortega, y que se concretará el sábado 1 de julio a las 17, en el estadio Monumental.

“Nunca soñé que me iba a pasar esto de tener una despedida como el Beto Alonso, Enzo Francescoli y el Burrito Ortega”, expresó Cavenaghi, quien se encontraba junto al presidente de River Plate Rodolfo D’Onofrio, en el lanzamiento de su “Despedida Monumental”, una fiesta que promete ser “100% riverplatense”.

“La verdad es que nunca pensé que iba a tener fiesta y un día hablando con Francescoli y D’Onofrio, Rodolfo me dijo que debía hacer la despedida porque era el último gran ídolo que tenía el club”, señaló orgulloso “Cavegol”. Hoy comenzará la venta de entradas para el evento.

El “Torito” invitó a más de ochenta personas entre ex compañeros, amigos y entrenadores. Se destaca la presencia del plantel completo que ganó la Copa Libertadores de América en 2015, donde Cavenaghi fue el capitán; grandes figuras de River como Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Marcelo Salas, Javier Saviola, Pablo Aimar y Andrés D’Alessandro, entre otras, y su gran amigo Alejandro “Chori” Domínguez.

Cavenaghi recordó sus dos momentos más importantes en River: “Uno fue haber vuelto en momento triste (cuando el equipo descendió a la B Nacional) y volver a Primera. Fueron días muy intensos, inolvidables”.

“El otro es cuando levanté la Copa Libertadores como capitán en el único partido que fue titular en toda la Copa. Fue como un cuento, un cierre perfecto para mi carrera en River”, relató.

“Yo llegué al club desde el interior a los 12 años y solamente soñaba con jugar un rato en River. A medida que pasaron los años, mis sueños fueron siendo más grandes y se fueron dando. El “Tolo” Gallego me llevó a la primera a los 16, pero nunca imaginé todo lo que vendría después”, subrayó Cavenaghi, de 33 años.

El oriundo de Bragado afirmó: “Mi sentido de pertenencia con el club es muy grande, acá estudié, viví en la pensión, me formé, hice amigos. Toda mi vida va a estar ligada a River. Fui inconsciente de todo lo que me pasó en mi carrera y sólo quiero disfrutarlo. Para mí, este va a ser el partido más importante y el que más voy a disfrutar porque es el último en el Monumental”.

Cavenaghi admitió entre risas que hará “una pretemporada de al menos diez días para estar bien y hacer goles en mi despedida”.

D’Onofrio opinó que Cavenaghi “nunca se tiene que ir del club porque forma parte de la historia. Ojalá pueda seguir desde alguna parte. Está estudiando para ser manager y también para ser entrenador”.

Sobre ser DT, Cavenaghi explicó: “Quiero hacer el curso de entrenador pero no me pienso ir a ver cómo entrenan al exterior. Cuando me decida, me interno diez días a ver a Gallardo”. “Y si no, voy a trabajar en TV”, bromeó.