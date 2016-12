El presidente del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, pidió hoy "disculpas" por haber reaccionado "con las tripas" durante la sesión en la que mantuvo un fuerte cruce con sus pares del FPV por la agresión en Jujuy contra la diputada Mayra Mendoza, pero justificó su actitud al acusar al kirchnerismo de haber hecho un "negocio político" con los derechos humanos.

"Mi garganta fue la garganta de muchos", ilustró el radical y acusó a los referentes del Frente para la Victoria de haber "llenado de odio a generaciones enteras" contra quienes no piensan como ellos y haber "malversado mucho la historia" en materia de derechos humanos, y hacer "mucho daño".

Negri alertó por radio Continental que "la historia de la Argentina es un proceso doloroso, no comienza, como dijo Néstor Kirchner 'cuando llego yo', como si fueran los fundadores del mundo" y si bien admitió que los radicales cometieron "errores", pidió también una "autocrítica" de parte del peronismo y la corriente política que estuvo doce años en el poder.

Ayer, el diputado nacional sostuvo una fuerte discusión con sus pares del Frente para la Victoria durante una sesión en la Cámara de Diputados en la que se discutía sacar una resolución en repudio a la violación de los fueros de la diputada Mayra Mendoza (FPV-PJ), agredida en Jujuy por la policía provincial cuando pretendía asistir al juicio contra la titular de la agrupación "Tupac Amaru", Milagro Sala.

Negri, en medio del abucheo de sus adversarios políticos, recordó que el kirchnerismo no había repudiado "agresiones" sufridas por representantes de otras fuerzas y, por caso, mencionó al jefe del Ejército que nombró el gobierno anterior, César Milani, procesado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. "Pido disculpas por los excesos", expresó esta mañana el dirigente radical e insistió: "Pido disculpas porque yo no tengo ese temperamento, no soy de esa forma, pero cuando uno reacciona con las tripas o con el corazón -remarcó- son los detalles los que se pierden".

El legislador insistió en apuntar contra el kirchnerismo por su actitud en materia de derechos humanos, al asegurar que es incomprensible "la malversación que hicieron con algo que tiene que ver con la humanidad, con el patrimonio de todos, con la muerte, con la tragedia, con la memoria de un país. Y estos tipos lo han subido a la balanza del negocio político de los derechos humanos como si fueran los dueños de historia".

Negri también se quejó de la postura del kirchnerismo cuando se trata de una discusión como la planteada ayer.

"Es permanente, solamente pueden hablar ellos, entonces digo 'basta'. Yo estuve de acuerdo, hagan la cuestión de privilegio, pero hablan en catarata y va la cantinela (contra otras fuerzas políticas) y cuando nos damos cuenta hay que pedirles disculpas, hay que hacerles un homenaje", deploró.