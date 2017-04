Su designación regirá a partir del miércoles 26 de abril, día en que jurará Sergio Marinelli como superintendente general de Irrigación.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Natalio Mema como el nuevo secretario de Servicios Públicos y aseguró que” iniciará su labor el próximo miércoles, día en que vamos a tomar el juramento a Sergio Marinelli como superintendente General de Irrigación”.

El mandatario afirmó que “el nuevo secretario es una continuidad sin trauma de lo que venía haciendo el ingeniero Sergio Marinelli, Natalio fue su coordinador de gabinete desde el 1 de mayo del 2016”luego agregó: “Me acompañó en la tarea de transición del gobierno entre junio 2015 y diciembre de 2015”.

“Hizo una tarea de interacción de los problemas que arrastraban los servicios públicos y de cómo encararlos”, explicó y continuó: “Se estaba a punto de llamar la licitación del transporte público y tomamos la decisión de pedir la suspensión porque creemos que iba a traer más perjuicios a los que ya tenía el transporte público”. Luego Cornejo comentó que es una decisión que tenemos en carpeta que queremos llevarla a cabo este año para que esté operativo en el 2018”.

“Mendoza tiene en línea generales un buen sistema de transporte comparado con otras provincia pero creemos que puede ser mejor” sentenció el gobernador y adelantó: “Vamos a eliminar el pago por kilómetro recorrido de la anterior licitación, además queremos mejorar los horarios sin encarecer el boleto”.

Siguiendo con lo anterior explicó que “para eso vamos a ir a un sistema troncalizado que es un sistema que estamos trabajando con los municipios, es inminente la licitación de media distancia” y detalló: “En el sistema troncalizado vamos a poder cumplir los horarios pero para esto hay que reestructurar todo el sistema y ahí hay un trabajo de interacción con la Secretaría de Medio Ambiente y el Unicipio que tenemos que profundizar”.

Posteriormente mencionó: “En el agua estamos haciendo la inversión más grande que se ha hecho en los últimos 10 años en agua y cloacas y próximamente vamos a tener una inversión muy importante” y destacó: “queremos que el 100 % de los ciudadanos tengan agua potable y a su vez que nos acerquemos a un porcentaje de la totalidad de los mendocinos con cloacas”. Remarcó que “es un salto de calidad impresionante, es algo que no se ve pero que es muy necesario en aspectos de salud y preventivos.”

Para finalizar la presentación el Gobernador Alfredo Cornejo aseveró que “esta transición es muy ordenada y natural. Lo que no es normal es que se va uno de casi 60 y llega uno de 30, seguro va a ser el secretario más joven en décadas y es una apuesta en la construcción de un equipo que se nutre con distintas generaciones pero con altas dosis técnicas”.

Por su parte el flamante secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema agradeció la oportunidad de trabajo y aseguró: “ Vengo formando parte del equipo de Alfredo desde hace ya un tiempo he venido desempeñándome en distintas áreas, siempre relacionado a los servicios públicos. Si lo vemos en el organigrama yo era el número 2, y ahora me toca subir por un voto de confianza del gobernador. Me siento capacitado y preparado para afrontar lo que viene. El mayor desafío que tenemos es estar encima de cada uno de los servicios para mejorarlos, darles mayor calidad y para ir avanzando en una mejor prestación de servicios”.

CV del Secretario de Servicios Públicos

Natalio Luis Mema Rodríguez.

Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1986

Estudios universitarios

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Derecho desde el año 2.004 hasta el año 2.008.

Universidad Champagnat, Facultad de Derecho desde el año 2.009 hasta el año 2.012 en dónde finalizó la carrera de Abogacía, en la que obtuvo el título de abogado en octubre de 2012.

Posgrados

Universidad Nacional de Tres de Febrero: En julio de 2.013 finalicé un posgrado en Administración Tributaria Subnacional , que dicta dicha institución en el marco de un convenio realizado con el CeATS (Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales).

Universidad Nacional de Tres de Febrero: Cursé la Especialización en Administración Tributaria Subnacional, que dicta dicha institución en el marco de un convenio realizado con el CeATS (Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales).

Antecedentes laborales

Dirección de Vías y Medios de Transporte del Gobierno de Mendoza.

Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación.

Ejercicio independiente de abogado.

2013-2015 . Asesor legal del Honorable Concejo Deliberante del departamento de Godoy Cruz.

2014-2015 . Equipos técnicos de la UCR.

2015-2016. Asesor de gabinete del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza.

2016- actualidad. Coordinador de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos.

Fuente: Gobierno de Mendoza