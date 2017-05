La marcha organizada por Organismos de DD.HH se concentró en las puertas de la Legislatura. Agrupaciones de estudiantes, dirigentes y sindicatos acompañaron la iniciativa.

Por Gabriel Vanella

“Cómo les explicamos a nuestros hijos que con este fallo le estamos abriendo la puerta a los torturadores”, dijo Ernesto Espeche, hijo de desaparecidos y una de las voces que encabezó el acto central que tuvo la convocatoria de ayer.

Pasadas las 18, familias enteras, estudiantes, dirigentes políticos y sindicales y miembros de distintas agrupaciones comenzaron a darle forma a la jornada de repudio contra el fallo de la Suprema Corte, que la semana pasada concedió el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña.

Jornada que tuvo réplicas en todo el país, donde miles de argentinos le dieron la espalda al voto positivo de los magistrados Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

En la provincia, una gran cantidad de banderas y carteles con consignas de repudio, conformaron el paisaje de un acto que duró poco más de hora y media y donde tomaron la palabra dirigentes de Organismos de Derechos Humanos y miembros de Abuelas de Plaza de Mayo.

Fue el caso de Fernando Rule, 7 años detenido durante la última dictadura militar, quien expresó: “Los traidores (en alusión a la Corte) no imaginaban que los hijos y las madres íbamos a gritar tan fuerte nuestro repudio”, y afirmó: “Ellos no pueden ir contra la historia, el pueblo argentino no va a aceptar que el genocidio sea olvidado”.

A su turno Ernesto Espeche, de la agrupación Hijos y ex Director de Radio Nacional, cargó contra el Gobierno Nacional e indicó que este fallo de la Suprema Corte “tiene un origen político en un sentido amplio” y recordó “este gobierno cuestionó a los 30 mil desaparecidos y a los Organismos de Derechos Humanos generando un clima propicio para que después, desde el ámbito judicial, se llevara adelante esta votación infame, que se da por mayoría simple con dos de los jueces puestos por decreto, por este Gobierno nacional”.

Espeche dijo no mostrarse sorprendido por el dictamen de la Corte ya que era algo que desde los distintos espacios vinculados a los DD.HH estaban advirtiendo debido al clima que desde el ejecutivo se estaba generando.

También participaron de la convocatoria dirigentes políticos. Fue el caso de la diputada nacional por el Partido Obrero, Soledad Sosa, quien también responsabilizó al Gobierno Nacional por esta decisión de la Corte al remarcar “el fallo expresa una decisión política del Gobierno, no nos olvidemos que el grupo Macri durante la última dictadura militar pasó de tener tres a cuarenta empresas”. Además, recalcó que “el Gobierno tiene la necesidad de reconciliar a las fuerzas militares con la sociedad civil ya que Macri también le dio por decreto autonomía a las Fuerzas Armadas”.

Así, cerca de las 20, y luego de haber transformado las puertas de la Legislatura en un lugar de memoria, verdad y justicia, miles de mendocinos expresaron su límite con un grito de “Nunca Más”, para quienes conforman el máximo tribunal de justicia de nuestro país.