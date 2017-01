El ex jugador fue ovacionado por 1.300 espectadores que colmaron el teatro Opera para ver “Tres veces diez”. “En Nápoles fui muy feliz”, dijo el ídolo del sur de Italia.

Diego Armando Maradona fue ovacionado por los 1.300 espectadores que colmaron el tradicional Teatro de ópera de San Carlo de la ciudad de Nápoles, donde brindó un espectáculo por el trigésimo aniversario del primer título del Napoli en Serie A de fútbol italiano.

“Me siento como en casa, como siempre me sentí. Yo no traiciono. En Nápoles fui muy feliz”, afirmó Maradona en el inicio de su presentación en el teatro.

El evento, ideado por el actor Alessandro Siani y llamado ‘Tres veces diez’, se abrió con la Sinfonía número 9 del compositor alemán Ludwig Van Beethoven y Maradona fue introducido por unos vídeo mensajes de dos símbolos del fútbol italiano, Francesco Totti y Alessandro Del Piero.

Diego, de 56 años, lució completamente de negro al salir al escenario, donde recibió aplausos de los espectadores que pagaron hasta 330 euros para escuchar al máximo ídolo napolitano de historia del ‘calcio’.

“Me gustaría que me viera mi madre ahora”, expresó al borde de las lágrimas el ex astro argentino al recordar a ‘Doña Tota’, quien falleció en 2011, cuatro años antes que su marido, ‘Don Diego’.

Maradona aprovechó el espectáculo por el actor y guionista Siani para enviar un mensaje a los jóvenes: “No tomen drogas, no disparen. Ganen como gané yo. Sé que Nápoles lo hará”.

Siani, quien escribió y dirigió el espectáculo, reveló que en realidad “deseaba hacer una película, pero me di cuenta que ese proyecto requería una rutina que Diego no haría y entonces concentré todo en un show teatral”.

El retorno de Maradona había conmovido a la ciudad partenopea, en donde podían leerse saludos de “Bienvenido de nuevo” en los carteles de las autopistas.

“Alguno se lamentó porque una entrada costaba 300 euros, pero lo hicimos porque Pelé organiza un espectáculo y los vende a 200 euros. Siempre debe terminar segundo”, ironizó Maradona sobre el ex astro brasileño, con quien siempre mantuvo una pelea mediática.

El ex capitán y entrenador del seleccionado argentino también dedicó un momento de su presentación al ex presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, y al ex titular de la UEFA, el francés Michel Platini.

Ambos directivos, abucheados por la audiencia, fueron despojados de sus cargos por el Comité de Ética de la FIFA tras el “pago” y el “cobro” de un dinero “desleal”, respectivamente.

También hubo espacio para la proyección de los goles más recordados que Maradona convirtió durante su carrera mientras en la pantalla acompañaba el mensaje “Libertad”.

El ex mediocampista de Argentinos Juniors, Boca Juniors y Newels’’s Old Boys, los tres equipos argentinos en los que jugó, también recibió saludos y felicitaciones de diversas figuras de Nápoles, quienes le agradecieron por la felicidad que regaló con los títulos del club partenopeo.

Al término del espectáculo, que contó con la presencia de su hijo napolitano, Diego Maradona Jr. fue entrevistado por la TV local, ante la cual habló del papa Francisco y de diversos temas de interés general.

“Siempre estoy junto a los niños que sufren. Hablé durante horas con Fidel Castro y (Hugo) Chávez y jamás me aburrieron”, aseguró Maradona al evocar al fallecido líder cubano y al desaparecido ex presidente venezolano, con quienes compartió sendas amistades.

En cambio, Maradona tomó distancia del magnate Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos: “No entiendo el inglés y con él no quiero entenderlo”, remarcó.