Como es habitual en los últimos años, el peronismo y la izquierda se presentaron con listas disidentes que no encontraron los espacios anhelados dentro de la estructura partidaria. Sin embargo, mientras los filokirchneristas lograron colarse en octubre, las fuerzas no pertenecientes al FIT no lograron el 1,5% del padrón requerido para disputar las próximas elecciones.

Con la senadora provincial María José Ubaldini como cabeza de fórmula, el ala gremialista del justicialismo reunido en la Lista 504 “Encuentro por Mendoza”, obtuvo poco más de 16 mil votos, lo que le tradujo en el 1,91%. Si bien la cantidad puede resultar insuficiente comparada con el 33,44% logrado por la estructura partidaria de Somos Mendoza, le permite un margen de negociación o incluso pensar en la posibilidad de proseguir con su camino propio. Una suerte similar es la que ostenta el Partido Verde, que si bien el joven candidato Emanuel Fugazzotto apuesta a un movimiento interpartidario, no puede dejarse de lado el amplio apoyo del peronismo presente en toda la lista. En total, se quedaron con alrededor de 14 mil votos, lo que representa el 1,71%. Una cifra muy alentadora si se compara el presupuesto invertido. En la contraparte se encuentran las fuerzas socialistas que no lograron reunir los votos necesarios para seguir en camino. Con poco menos de 10 mil votos, la línea gremialista encabezada por el docente universitario Carmelo Cortese (Partido del Trabajo y el Pueblo) obtuvo el 1,19% de los votos y no logró el mínimo requerido. En la base de la tabla, el Partido Podemos con la Izquierda encabezado por Nicolás Fernández se quedó con el 0,79%.