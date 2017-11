Los bonetes de la semana

Se viene un “finde largo” (algo que escasea en los últimos tiempos) y seguramente muchos van a querer darse una vuelta por algún lado. Y EL LADO QUE MÁS TIENTA SIEMPRE es del otro lado de la cordillera (mucho “lado” para referirse al mismo “lado”, ¿no les parece?). El tema es que el domingo hay elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales en Chile, y por consecuencia habrá algunas restricciones. Como ese día es feriado “legal e irrenunciable” (según la normativa chilena) los shopping, es decir los mall, van a estar cerrados. Sólo algunos comercios abren sus puertas, pero desde las 18. Los supermercados que no estén ubicados en un mall atenderán en horario habitual, pero no venderán alcohol (no se vende alcohol, supuestamente, en ningún comercio). “Tampoco se podrán realizar espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo hasta dos horas después del cierre de las mesas (o sea, a las 20 horas)” destacan desde la Cámara de Comercio chilena. Todo eso a tener en cuenta durante la estadía. Para el regreso hay que abrir el paraguas. O mejor dicho, hacer los respectivos cálculos de transitabilidad: desde Gendarmería Nacional informaron que el lunes se podría ver afectado la normal circulación en la ruta, por parte del personal del vecino país, consecuencia de los comicios. AMARILLO (Aunque lo sepamos, siempre queremos cruzar).

Uno de los temas destacados de la semana en Diario Vox tuvo que ver con la previa de la Vendimia y EL TEMA DE LA ELECCIÓN DE LA REINA**. Y está bueno aprovechar este espacio, a modo de “refuerzo” de la agenda periodística semanal. La consulta fue directamente el secretario de Cultura, Diego Gareca: “Si voy a debatir tiene que haber alguien del otro lado que esté proponiendo que no haya más elección de la Reina de la Vendimia. Nosotros ya estamos haciendo cambios en este sentido como los que propusimos el año pasado donde pudo votar la gente. Creo que hoy no hay una cuestión atada a los cánones de belleza. Hace unos días en Godoy Cruz se eligió a una reina distrital de 35 años de edad y el año pasado una chica con obesidad también fue elegida reina de su distrito. Lo que digo es que si hay una mirada de cosificación que se hace en la Vendimia, hay que admitir que también se hace en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y la Vendimia es una fiesta netamente cultural”. ROJO (El presente de nuestro sistema monárquico, palabras más palabras menos).

**N.de la R.B. (Nota de la Redacción Bonetera): en un informe publicado por Clarín el martes 14 señalaron: “El ministro de Cultura de Mendoza (sic), Diego Gareca, a cargo de la organización de la Fiesta de la Vendimia, ha evitado responder sobre este verdadero dilema para su gestión: si continuar o no con la elección de la reina. Para 2018 no se avizoran cambios: el calendario vendimial ya está en marcha, y son muchos los distritos (primer eslabón del concurso) que han elegido a sus reinas y empiezan a prepararla para una competencia de belleza que dura tres meses”.