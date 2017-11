Los bonetes de la semana

El actor mendocino MARCO ANTONIO CAPONI fue entrevistado por Sebastián Wainraich y Julieta Pink en la tarde Metro (acá se escucha en el 95.5). Fue el martes pasado, tipo 18.30, en una sección que se llama “Gordos con Chorizo”. Dijo que se conoció con su novia, la actriz Mónica Antonópulos, trabajando y ahora están dirigiendo una obra juntos. Antes de eso, contó varias anécdotas sobre su (nuestra) Mendoza natal, entre ellas cuando lo nombraron “ciudadano ilustre” de Maipú. “Me llamó la atención ese galardón, porque yo soy de Godoy Cruz, de la zona del Puente Olive. Y además se lo aclaré a la gente de la Municipalidad de Maipú que me convocó para la distinción. Pero me dijeron que me reconocían porque había logrado todo lo que me había propuesto” agregó. Y después se encargó de hacer un poco de promoción turística de nuestra provincia, destacó Cruz de Piedra (donde viven sus padres) y remarcó que le gustaría (y que lo estaba evaluando seriamente) instalarse con su pareja en estas tierras. AMARILLO (Un lugar, más o menos, en el mundo).

En la sección “Haciendo historia” que Felipe Pigna publica los domingos en Clarín, el fin de semana pasado el tema era “La mujer que manejaba el vino mendocino del siglo XVIII”. El texto revisionista hablaba que en el 1700, “Melchora Lemos pertenecía al reducido grupo de bodegueros que elaboraban vinos de calidad”. A ese detalle, también sumaba una abarcativa descripción de toda la época: “Pertenecía al reducido grupo de bodegueros (formado por ella y cinco varones) que superaban ese volumen y en su caso la calidad media. Fue una de las primeras en usar recipientes de madera junto a don Clemente Godoy que poseía ‘siete pipas de España’. En 1766, don Santiago de Puebla poseía 19 pipas y un barril; un año después, la bodega de los jesuitas (1767) tenía dos pipas. En ese contexto, las dos pipas de doña Melchora en 1741 representaban una actitud de liderazgo”. Estos vinos añejados podían venderse en Buenos Aires al doble del precio de los comunes”. Todo el repaso, justo en la semana de la disputa por el impuesto. VERDE (Previa de un brindis con historia).

“River se jugará un partido importante en la Copa Argentina. Deberá vencer a Morón para acceder a la final del certamen y así ir en búsqueda de un nuevo título. Pero claro, La Banda contará con el aliento incondicional de sus hinchas que le darán un envión anímico importante para afrontar este compromiso. Justamente, aquellos fanáticos que se dirijan desde Buenos Aires a la provincia de Mendoza para estar junto al club de Núñez en este trascendental encuentro tienen que comenzar a hacer cuentas en cuanto a su bolsillo se refiere” publicó esta semana La Página Millonaria, UN SITIO QUE SE PRESENTA COMO NO OFICIAL, creado por hinchas y socios, que no tienen afiliación alguna a la institución. En detalle, indican que el avión cuesta $6200 “como mínimo”; el micro ida y vuelta desde los $1800 hasta los $4000; en auto los gastos rondarían los $2600; para alojamiento propone desde un hostel ($180) hasta un hotel cinco estrellas ($8200)… “Acá te dejamos un punteo con la plata que deberías llevar en la billetera según tus preferencias” destacan… VERDE (A pura oferta turística y fobalera).