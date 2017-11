Los bonetes de la semana

“En Mendoza dicen que River está quisquilloso con el horario de la Copa Argentina” sale el título APENAS PONÉS EN GOOGLE “River Morón Mendoza”, y te deriva al portal “Doble Amarilla”, con domicilio en calle Las Orquídeas de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo director es un tal Pablo Andrés Gimenez. “El subsecretario de Deportes de la provincia se molestó porque aún no está definido el horario del duelo entre el 'Millo' y Deportivo Morón. Es que el club de Núñez aguarda a saber si superará la instancia de semifinal de la Copa Libertadores, ante Lanús y si Jorge Sampaoli citará o no jugadores del club, que se perderían el partido” destaca la crónica. Demás está decir que, lógicamente, lo de la Libertadores ya es un obstáculo sorteado. "Oficialmente me han comunicado que es el 12, pero siempre me queda un poco de dudas porque la AFA es un desastre en sus calendarios", dicen desde “Doble Amarilla” que dijo y criticó Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza. Obviamente la noticia es vieja (más allá de que es de esta semana). Ahora habrá que esperar no sólo confirmación de horario, sino también de día… ROJO (Pidiendo la hora, el día, el tiempo…).

Jueves plena hora pico (entre las 8.30 y las 9 de la mañana). Calle Paso de los Andes, entre Vicente Gil y Juan B. Justo de Ciudad. TRES CAMIONES TRES de la Municipalidad de la Ciudad realizando tareas de limpieza, en el tramo comprendido por esas cuadras. “Es lo que corresponde, es para aplaudir… El único inconveniente es que la calle Paso de los Andes está muy cargada de tránsito, y más en hora pico, porque es una de las pocas arterias de circulación sur norte que está despejada, sin obras de renovación, lo que complica aún más el ya complicado desarrollo del tránsito por la Ciudad. Por ahí en la siesta, u otro horario más liviano de autos sería más positivo. Es sólo una sugerencia” aporta Nachu. AMARILLO (Para que todo fluya mejor).

Se viene la FIESTA DE LA CERVEZA 2017 en Godoy Cruz, la décima edición de este clásico espumoso y musical en Mendoza, definida para el 7, 8, 9 y 10 de diciembre próximo, en su nueva ubicación en el Parque San Vicente. El Twitter oficial (@FiestaCervezaGC) publicó el pasado 7 de octubre “la grilla hasta el momento”. con: los mendocinos de Usted Señálemelo y La Skandalosa Tripulación, además de Ella Es Tan Cargosa, Guasones, Las Pelotas, Onda Vaga y Café Tacuba. Antes de eso, y por la misma red social, el intendente de Godoy Cruz Tadeo Garcia Zalazar en su cuenta (@TadeoGZ) había adelantado: “La Grilla incluye a Las Pelotas, Ella es tan Cargosa, Guasones, Usted Señálemelo, La Skandalosa, Onda Vaga, Café Tacuba y algunas sorpresas”. VERDE (De a poco todo suena).