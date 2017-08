Los bonetes de la semana

En Santa Fe ya se habla Godoy Cruz y Newells, POR LA COPA ARGENTINA, que se enfrentarían la primera semana del mes que viene, por una nueva fase. Según publica el diario santafesino Sin Mordaza “la cancha elegida por la organización es la de Colón en la capital santafesina. Solo resta que Godoy Cruz acepte. De confirmarse, la Lepra y el Tomba jugarán el 6 de septiembre en el estadio Brigadier López. Además, unos días antes Talleres de Córdoba, y Gimnasia y Esgrima de Mendoza también jugarán en la cancha de Colón”. El detalle no es menor: Newells está a menos de 200 kilómetros de Colón, y Talleres de Córdoba a poco más de 400 kilómetros. Godoy Cruz y Gimnasia del Parque se van a tener que trasladar más de 1.000 kilómetros, para jugar en una “cancha neutral”. A definir todavía está la sede del encuentro entre Pacífico de Alvear y Atlanta (capaz que juegan en una “cancha neutral” en la provincia de Buenos Aires). El Tomba está en la llave de Boca, y Gimnasia y Pacífico en la de River. Si avanzan, por ahí tienen suerte, y les toca en el Estadio Único de La Plata. Así de Federal es la cosa, con este torneo que define un lugar para la Copa Libertadores del 2018. ROJO (Estar cerca es muy bueno. Y beneficioso para los simpatizantes).

En los últimos días, algunos medios nacionales presentaron UN RECONOCIMIENTO CULTURAL MENDOCINO de una manera más que particular. La semana pasada el diario Clarín, por ejemplo, tituló: Un "balneario" de Mendoza es Monumento Histórico Nacional. El informe publicado en el Suplemento de Arquitectura destaca: “Playas Serranas, ubicado en el lago del Parque General San Martín, es uno de los nuevos edificios declarados MNH de la capital mendocina”. Para la referencia histórica, la nota remarca: “A comienzos de 1937 la apertura de Playas Serranas fue uno de los principales eventos del año… A principios de los sesenta el balneario se cerró en forma definitiva y el gobierno destinó las instalaciones a otras instituciones. Finalmente en 1989 el edificio se acondicionó para recibir al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, que había pasado por diferentes edificios, desde su creación en 1911, hasta su instalación definitiva aquí”. Y le mete un gancho recreativo: “en la actualidad, quienes lo deseen podrán instalar sus reposeras y sombrillas y disfrutar del renovado espacio que se formó con arena traída de San Luis”. VERDE (Un chapuzón en nuestra historia).

Más de fútbol. El mendocino Enzo Perez (ahora en las filas de River) fue entrevistado esta semana por Radio Nihuil. ENTRE LO MÁS JUGOSO, destacó que se quiere retirar en el Deportivo Maipú, club del que es hincha. Aunque destacó que lleva su nombre por Enzo Francescoli. Y agregó: “Cuando estaba en Estudiantes, Astrada era el DT y lo mortifiqué todos los días para poder sacarme una foto con Enzo. Un día, después de un entrenamiento me llamó el profe porque el técnico quería hablar conmigo. Me hizo una joda como que estaba enojado y después en su cuarto apareció el Enzo". No me salían las palabras, me quedé helado"… VERDE (Entre Príncipes y Principitos).