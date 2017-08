Los bonetes de la semana

“Es hora de empezar a cambiar, de sumar un granito positivo de arena” dice Nachu, mientras propone un#BONETESOLIDARIO para informar sobre distintas cuestiones. “¿Perdiste el teléfono? Obviamente lo querés encontrar. La manera más simple es con Google” agrega. Y empieza con el detalle: 1)Entrás a google.com.ar e iniciás sesión con tu cuenta de Gmail (la que tenías relacionada con tu teléfono). 2)Iniciada la sesión con tu cuenta, ingresás la siguiente búsqueda en Google: "Dónde está mi teléfono?". 3)Si hiciste de manera correcta estos dos pasos, Google activará el GPS de tu celular y comenzará a localizar tu dispositivo. 4)El resultado de búsqueda es un mapa con la última localización del teléfono, y opciones para hacer sonar el teléfono, bloquearlo o borrarlo. La opción de hacer sonar el teléfono es especialmente útil cuando lo has perdido en tu casa y no tienes otro teléfono para llamarte, porque el aparato suena aunque esté en modo silencio… Esto es válido sólo para teléfonos Android. Otra opción es acceder a la página “Encontrar tu móvil”, que es válida para encontrar teléfonos Android y también teléfonos iPhone que tengan configurada una cuenta de Google. Es importante también tener en cuenta: Si te robaron el celular, no hagas sonar el celular ni mandes un SMS o WhatsApp. En vez de un problema de seguridad, podés llegar a tener dos. VERDE (Información útil para nuestros usuarios).

Ayer 17 de agosto, además de recordar a San Martín, fue el Día Mundial del Peatón. Hay UN DATO QUE NO PUEDE PASAR INADVERTIDO en Mendoza y a nivel nacional: según un reciente estudio realizado en las principales ciudades del país, una de cada dos personas cruza distraída la calle y los principales protagonistas de estas situaciones son los “peatones tecnológicos”. El relevamiento fue realizado por CESVI Argentina (replicado en nuestra Provincia por la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos) y es una evidencia de lo que sucede en grandes urbes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba o, en este caso, Mendoza. Se detectó que en al menos la mitad de los casos se observan distracciones que pueden poner en peligro la vida de los transeúntes… ¿Y San Martín que tiene que ver con todo esto? “Es que durante todo el día estuve atrás del dato de cuantas calles/avenidas San Martín hay registradas. En el caso de Mendoza, la provincia se encuentra dividida en 18 departamentos, que (a diferencia de la mayoría de las provincias argentinas) equivalen a los municipios. Es decir que tranquilamente deben existir 18 calles o avenidas acá” afirmó nuestro bonetero, como para encontrar un punto en común a la cuestión… AMARILLO (Se hace camino al andar).