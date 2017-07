Los bonetes de la semana

Vista Espectacular 360º Piso Muy Alto, frente al Hipodromo de Palermo al Polo y al Rio, retasado en venta... Excelente Edificiio de 700m2 en Azopardo al 900 en Venta y Alquiler... Galpon 2.500m2 cerca de Estacion Once, Venta y Alquiler... Excelente Planta Industrial, con oficinas, en zona industrial de Loma Hermosa... Lote en Alsina, entre 24 Noviembre y Sanchez Loria, para 1.123 m2, posibilidad de tomar m2... Local Zona Autopartes con Terreno Propio Venta y/o Alquiler consultar... Local cerca del Hospital Italiano 3,21 x 6,50 u$s 55.000... Local en Aguirre al 900, 8x35 Se Vende Alquilado c/renta... Importante terreno superficie 4700 m2 aprox... "Me parece que alguien se quedó sin la info correspondiente" destaca Nachu, al momento que revisa la casilla bonetera y ve este mensaje estre los "Prioritarios". "Creo que 'La Capitana Real Estate de Marisa G. Snatman' pifió en alguna letra... ¿O creerá que desde la redacción bonetera tenemos amplia capacidad administrativa para dedicarnos a los bienes raíces?" se pregunta...ROJO (Por las dudas, el correo incluye un "Llamame... teloenviamos.org". Aunque aclara que la casilla que envía el mensaje "no es monitoreada". Y eso sí que se nota).

“Mucha calentura tienen los choferes que comparten dos grandes medios de comunicación de nuestra provincia” remarca nuestro Nachu Libre. Es que, al parecer, UNA ESTRELLA DE PANTALLA, no tendría el mejor trato hacia los trabajadores del volante. “A este muchacho en particular se le han subido bastante los humos, son varios los que me vinieron con la queja” agrega nuestro bonetero titular. NEGRO (Tratando de tratar el destrato).

Se va la tercera en el año: "Insistimos con el reordenamiento territorial del tránsito en la zona de CARRIL RODRIGUEZ PEÑA, EN EL CRUCE CON ACCESO SUR. Es caótico en algunos momentos del día, en especial ahora que volvieron las clases. Es sabido que el tema, a ustedes, les interesa" remarcaba un lector bonetero a través de nuestra casilla de mensajes. "Es algo que venimos reclamando hace mucho, y ahora, sumado a las obras del Acceso, se complica aún más" agregó en su momento. “Yo paso seguido por el rulo que baja, de sur a norte, por el Acceso Sur y Rodriguez Peña/Costanera. Está cada vez peor. En esa bajada, entre las 7.30 y las 8.30 de la mañana, hay una fila previa de autos de unos 1.000 metros aproximadamente” comentó oportunamente Nachu, para enmarcar la situación. “Se está trabajando en las entradas y salidas nuevas, las viejas de Sarmiento y Rodríguez Peña están destruidas. Son parte de la primera etapa, pero por el momento, los trabajos se centran en terminar la tercera trocha” recordó nuestro hombre del Gran Bonete.AMARILLO (A la misma hora, y en el mismo lugar).