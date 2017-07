Los bonetes de la semana

La Cumbre del Mercosur hasta hoy va a marcar la agenda para los mendocinos con la visita de presidentes, funcionarios y periodistas que están en nuestra provincia. Sin embargo hay detalles que no se escapan a la mirada de nuestro bonetero estrella Nachu. “Tuve que venir hasta el hotel Intercontinental a trabajar y me encontré a periodistas comiendo y pudiendo entrevistar solamente a funcionarios locales. Muchos mataban el tiempo sacándose fotos para publicarlas en las redes sociales”, contó Nachu. “Es más –agregó– varios periodistas no le encontraban razón a la cobertura de la Cumbre porque al final con los únicos que se podía hablar era con los funcionarios mendocinos que ven todos los días todas las semanas”. NEGRO (La Cumbre de las vallas y los accesos restringidos)

Nachu sigue contando su día en la Cumbre. “Después agarré el auto para volverme al Centro y por la salida del Boulevard Pérez Cuesta en intersección con Bandera de los Andes (pleno punto central de la Cumbre), ante el tránsito permanente de autoridades y personal vinculado a la actividad continental, me encuentro con un cartel que dice Scioli presidente 2015. El afiche fue el único que sobrevivió ante la gran cantidad de carteles relacionados con este evento”, nos dice Nachuuu que se quedó con ganas de sacarse una selfie con Mauricio. Nuestro bonetero tendrá la oportunidad de poder hacerlo en el acto político de campaña que se va a desarrollar en la tarde de este viernes en la Federación Mendocina de Box. Negro (Algunos políticos siguen vigentes solamente en la cartelería).

Para agendar, el sábado, ¡Ska, reggae, hip hop y funk, gran edición del Club del Lobo en Mendoza! Hugo Lobo regresa a la ciudad con su ciclo de fiesta itinerante y promete una gran noche en N8 Estudio (Godoy Cruz y Mitre, Cdad). ENTRADA GRATIS HASTA LA 1. Acompañado por su banda conformada por músicos mendocinos, el reconocido trompetista, creador de Dancing Mood, presentará un set list lleno de clásicos jamaiquinos, standards de jazz y temas propios en tiempo de reggae y ska. Por su parte, la ascendente banda La RitMic abrirá la noche a puro hip hop y funk. Residente Dj Goyo. Amarillo (una buena opción en épocas de vacas flacas).