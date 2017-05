Los bonetes de la semana

Bonete saludador para nuestros amigos de “Xinca”, representante de Argentina en el mundial de emprendedores. Como marca su presentación, se trata de “un emprendimiento MENDOCINO y ARGENTINO que desde el 2013 se propuso una idea brillante, convertir la basura en oportunidades. Es así que producen zapatillas de estilo y buena calidad reciclando basura en pro de un cambio ambiental y social. Conforme a su objetivo trabajan con organizaciones sociales y personas privadas de su libertad creando conciencia y reinserción laboral”. “Xinca Eco” (como marca su identificación completa) compite en el certamen "Chivas The Venture", a partir del 8 de mayo, contra 29 países. La gente es quien elige al ganador a través de su voto en la web. Arrancó el lunes pasado (el 8 de mayo) y dura cinco semanas, en las que cada siete días se renueva la votación. Esto quiere decir que quien votó la primera semana podrá volver a hacerlo la segunda y así durante todo el concurso. Para participar hay que acceder a chivas.com/en/the-venture/finalists/people/ar-xinca. VERDE (Felicitaciones a todos los que hacen de esto una iniciativa contagiosa).

“El otro día, haciendo zapping, me topé con un informe de canchas de fútbol, que analizaba errores arquitectónicos. Y entre los ejemplos clasificados, destacaban uno de los estadios que conocen casi todos los mendocinos, la menos por fuera. Y no es el Malvinas” cuenta Nachu. En el programa “Rabona”, que se emite por la señal de TyC Sports, hace unos días publicaron un ranking de los “estadios con errores de cálculo” de Sudamérica. Ahí estaban el “monumental” de Rafaela y sus particulares columnas, el olímpico de Montevideo (con la ropa colgada en un costado), el Dean Correa de Paraguay (con un árbol en la tribuna), la platea “Serrucho” de Sportivo Guzman de Tucumán, el Castor Cifuentes de Brasil con los bancos de suplentes en la vereda, y la famosa tribuna de la palmera de Danubio en Uruguay. Entre esas sedes bizarras del fútbol incluyeron a LA CANCHA DE CHACRAS DE CORIA EN EL LISTADO, especialmente por su tribuna “pirámide” ubicada en uno de los corners. “Lo que me llama la atención es la tribuna, está en una esquina, es una especie de pirámide, en la última fila entra una persona nada más” contaba en la señal deportiva el periodista Juan Claudio Castro. Si buscás en internet, el estadio “Academia Chacras de Coria Fútbol” es conocido como el "Glorioso del Cerro", con una capacidad para 2.000 personas. El club fue fundado el 20 de marzo de 1921. “Más allá de que el campo de juego no está en muy buen estado, lo que llama la atención es la construcción” agregó Castro. ROJO (En el más clásico de los juegos, las más destacadas particularidades. Y nosotros ahí).

"Insistimos con el reordenamiento territorial del tránsito en la zona de CARRIL RODRIGUEZ PEÑA, EN EL CRUCE CON ACCESO SUR. Es caótico en algunos momentos del día" remarca un lector bonetero a través de nuestra casilla de mensajes. "Es algo que venimos reclamando hace mucho, y ahora, sumado a las obras del Acceso, se complica aún más" agrega. AMARILLO (Verdadero tránsito lento).