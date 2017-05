Los bonetes de la semana

¿La tierra se mueve porque está fallada? A esta especie de grieta, separación del terreno, algunas famosas de las cuales salen a la superficie y llegan al cine, como el caso de la de San Andrés, se las denomina “FALLAS GEOLÓGICAS ACTIVAS”. En Mendoza hay tres: la de Barrancas, ubicada en el distrito maipucino, la de Uspallata-Potrerillos y la del Cerro de la Cal, en el noreste de Las Heras, al lado de la fábrica de cemento y al costado de la ruta que lleva a Villavicencio. En su momento, desde la Estación Sismológica Mendoza (que cerró sus puertas en febrero del 2012) destacaron que la falla de la Cal tiene una gran longitud, con una profundidad de 9 a 10 kilómetros, la que se encuentra activa. Esto se determina porque en algunos momentos esta grita se pone en movimiento, libera energía mecánica, la que se traduce en ondas. En nuestra movida historia sismológica, algunos especialistas defienden la teoría de que la actividad en esa falla fue la que provocó el terremoto de 1861, que destruyó la ciudad de Mendoza. Otros, que se debió a la falla de Barrancas. ¿Adónde queremos llegar con toda esta introducción? Según estudio publicado en la revista especializada “Earth and Planetary Science Letters”, Chile será el escenario del próximo “terremoto del siglo”, de al menos 8,3 grados en la escala de Richter, con epicentro estimado en Valparaíso... Por las dudas, desde la Legislatura el diputado del PD, Marcos Niven, invitó al titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales IANIGLA (que es Fidel Alejandro Roig) a una reunión de la Comisión de Obras públicas, Urbanismo y Vivienda, a fin de que informe sobre puntos relacionados a la falla geológica La Cal… Quién dice… AMARILLO (Siempre alerta).

Gustavo Sambucetti, titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico habló esta semana sobre el convenio entre Argentina y el gigante chino de E-Commerce alibaba.com, POR UN ACUERDO implica la venta de carne, pollo y vinos argentinos al imperio oriental. “Creo que tiene que ver con que desde la plataforma están viendo que hay un mercado chino que va creciendo en volumen y es una demanda de productos que no se producen allí, salen a buscarlos al mundo y lo interesante de esta plataforma y del comercio electrónico en general es que es una herramienta que iguala posibilidades, equipara de alguna manera las posibilidades de las grandes corporaciones con las empresas medianas” dijo Sambucetti… ¿Sambucetti no era un personaje de “Poné a Francella”? VERDE (A pesar de los nombres, no es chiste. Esto pasó en serio).

Con 4 horas de demora en la ida, un promedio de 2 horas a la vuelta, viajar a Chile por el fin de semana (para pasear y comprar) es cada vez más denso. “Yo tengo una alternativa” asegura Nachu, mientras nos muestra UN MENSAJE QUE LLEGA DIRECTAMENTE a su casilla de correos boneteros. “Miami directs: todas tus compras en EEUU, China y Europa, las entregamos directamente en tu domicilio. Sin trámites ni presentaciones. Pague a su proveedor y envíe a nuestro depósito en Miami. Coordinamos la entrega y paga la comisión cuando recibe el envío” destaca la spameada publicidad, para lo que agrega un correo de Gmail… “No se ve muy confiable que digamos. Pero es lo que hay a mano” advierte nuestro bonetero star. ROJO (La fiebre del “How many how much” cuyano).