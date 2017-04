Los bonetes de la semana

Esta semana informaron desde la Cámara de Diputados que, en los próximos días, SE TRANSMITIRÁN LAS SESIONES a través de la “Radio Legislatura”. ¿Qué es esto? Simple. Que la actividad de la Cámara Baja podrá seguirse en vivo por la radio online de la Legislatura, en legislaturamendoza.gov.ar/radio

“Por primera vez en la historia de la Cámara, las sesiones se transmitirán en vivo por la Radio Legislativa, la primera del interior del país. La operación técnica estará a cargo de personal de la oficina de Prensa, que fue capacitado para tales fines. Estas transmisiones nacen como consecuencia del plan de modernización de Diputados y del trabajo realizado en conjunto con la oficina de Comunicación de Senado” remarca un comunicado que adelanta el funcionamiento de esta nueva herramienta. VERDE (Para el pueblo, lo que es del pueblo. Y en un formato accesible).

Esta semana, el protagonista de LA REALIDAD VIRAL, fue Walter Gatica, periodista de la zona Este, que cubre la información a través de la sintonía de Radio Regional (en el 106.9 del dial, para San Martín, Junín, Rivadavia, parte de Santa Rosa y también el este de Maipú) y también para la pantalla del metropolitano Canal 9 Mendoza. Un fragmento de video fue viralizado por “Chapanay City”, una página de Facebook que le agrega humor ácido a la cosa cotidiana mendocina, donde Gatica parece no coordinar del todo sus palabras (algo que, en el vértigo de una transmisión en vivo, puede suceder). Los comentarios en la publicación fueron de cientos, las reproducciones de a miles, se filtró por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por todo el espectro meme/viral… Obvio que la situación generó polémica, porque dicen que un compañero de Gatica en la señal de la calle Garibaldi fue el encargado de suministrar el material para ser enmarcado irónicamente. A mediados de la semana, la gente de “Chapanay City” quitó el video de su Facebook. Pero publicó la frase “Para quiénes no sabían, nuestro amigo Walter Gatica es oriundo de Chapanay. Curiosidades si las hay, no?. Un groso total”. ROJO (Pueblo chico, viralizada grande).

El #HashtagRockero trae una agenda cargada para los próximos días…

Primero, con la destacada vuelta (después de un año) de Willy Crook y los Funky Torino's, para presentar su nueva placa “X”. Va a ser el viernes 5 de mayo a las 21.30, en el Teatro Independencia. Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro (de martes a viernes, de 17 a 21 hs), Chino Tattoo (Pueyrredón 207, Ciudad), Siempre Deportes (Serpa 392, Luján y Sarmiento 367, Maipú) y y On! Rock & Clothes (Paso de los Andes 73, San Martín). Abren la noche, la banda mendocina Cachivache… Dos días/noches después, Eruca Sativa presenta su nuevo disco “Barro y Fauna”. El domingo 7 de mayo, a las 21 hs, en el N8 Estudio de Godoy Cruz y Mitre de Ciudad. Los organizadores dicen que es un “Show ATP” (los menores deben adquirir entradas en sector VIP). Las primeras 20 entradas VIP vendidas tendrán acceso a un Meet And Greet previo al show. VERDE (El primer fin de semana de mayo se viene intenso).