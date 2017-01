El inicio de los actos de celebración por el Bicentenario del Cruce de los Andes comenzaron hoy en la Legislatura.

La vicegobernadora, Laura Montero, encabezó el inicio de los actos de celebración por el Bicentenario del Cruce de los Andes. Sus restos serán exhibidos en la Casa de las Leyes hasta el lunes 23. Luego descansarán en el Campo Histórico El Plumerillo.

En su discurso, la vicegobernadora se mostró emocionada por recibir los restos del General O´Brien. “Estoy profundamente agradecida por todo el esfuerzo que desarrollaron quienes hicieron posible esto. Hoy quiero expresar mi especial agradecimiento a la familia que dio su consentimiento y pensó que Mendoza era el lugar donde tenían que descansar los restos del militar”, dijo.

También Montero agradeció al pueblo de Mendoza por ser el artífice de esa gesta libertadora desarrollada 200 años atrás. “San Martín, como todos los grandes de la gesta libertadora, tuvieron un sueño gigantesco que era conquistar medio continente. Estas personalidades estaban encendidas por la pasión de vernos como naciones libres, soberanas. Me parece que esto es sobre lo que tenemos que reflexionar todos los mendocinos”, subrayó la ingeniera.

La funcionaria destacó la trayectoria de O’Brien acompañando a San Martín en el campo de batalla. “Este general fue una de las personas que le supo dar eficacia a la tarea del Padre de la Patria; fue, tal vez, su mano de derecha en las batallas más difíciles que tuvo que librar para la gesta, una persona de confianza. No sólo fue la gesta de un ejército, también San Martín como gobernador de Cuyo tuvo la capacidad de convocar un pueblo, el armó encadenamientos productivos para la época. Este es el homenaje que los mendocinos le rendimos al general, que va estar siempre en nuestro corazón, trascendiendo a partir de su legado”, detalló.

El presidente de la Junta de Historiadores del Río de la Plata, ex combatiente de Malvinas y ex Granadero, Horacio Formica, relató el proceso que tuvo que llevarse a cabo para trasladar los restos a nuestra provincia. “Habíamos hallado los restos en una bóveda en Buenos Aires sin ninguna bóveda que lo identificara, me comuniqué con Héctor O’Brien le pedí permiso y posteriormente hablé con el intendente Orozco por el viejo sueño mío de trasladar al amigo, asesor y ayudante de campo de San Martín a Mendoza era un gran anhelo”, dijo el especialista.