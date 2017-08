En el marco de las celebraciones por San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, la iglesia expresó su preocupación por el incremento de la pobreza y la falta de trabajo.

Juan Manuel Arana es el párroco que está al frente de la Iglesia San Cayetano y consultado por Diario Vox explicó que luego de haber estado mucho tiempo fuera del país, percibe que la situación de las personas más pobres lejos de haber mejorado está aún peor. En ese sentido agregó que, más allá de las críticas que se puedan hacer y de los problemas que la iglesia tiene como institución, la gente pobre sigue viendo a la parroquia como una aliada para afrontar su situación de indigencia.

“Lo que más preocupa es que si bien la iglesia siempre se ha ocupado de dar ayuda con ropa o comida, hoy vemos a muchas personas que no tienen ni un lugar para dormir. Permanentemente atendemos a gente que nos pide refugio para no terminar durmiendo debajo de un puente o en un zaguán” dijo con preocupación Arana.

Para el religioso la situación no solo ha empeorado para sectores más vulnerables sino que además son muchas las personas y familias de clase media que necesitan ayuda. Principalmente porque no llegan a fin de mes o porque temen perder sus trabajos. “En un país con tanta riqueza es inaceptable que en los últimos 5 años se haya incrementado el porcentaje de personas pobres. Y no hablo de la gente que lleva años viviendo en la calle, sino de mucha gente de clase media baja que hoy ha quedado en situación de extrema pobreza”, se lamentó.

En coincidencia con el discurso crítico de varios sectores de la iglesia católica, el párroco no dudo en señalar a la clase política como la principal responsable de la difícil situación que viven los sectores más vulnerables de la sociedad. Y aunque aclaró que no incluye a todos en la misma bolsa, dijo que en todos los gobiernos hay grandes negociados, se roba, se desvía dinero para cosas que no corresponden por lo que, en definitiva, nunca mejora la realidad social del pueblo.

“El Estado dice que llega con ayuda y subsidios a los sectores más vulnerables pero después los ahoga con inflación, tarifazos y problemas impositivos. Entonces siempre estamos en la misma situación de que por un lado llega y por otro se quita el doble. Así nunca el pueblo humilde va a lograr tener una casa digna y una vida digna”. Y agregó, “creo que todavía estamos lejos de que en Argentina vayamos a un camino de solución, y eso la iglesia lo ve con mucha preocupación”.

Consultado sobre el cuál es el mensaje de esperanza por parte de la iglesia Arana indicó: “El único mensaje de esperanza que se puede dar en estos momentos es que más allá de lo que podamos pedirle a San Cayetano si como pueblo no recuperamos los valores espirituales y morales, va a ser muy difícil revertir esta situación”.

Juan Manuel Arana fue durante doce años rector del Santuario San Cayetano en Junín. Luego, en el 99 fue enviado a Roma donde vivió durante casi 18 años y tras su regreso a la provincia fue designado al frente de la iglesia San Cayetano en el barrio Bancario de Godoy Cruz.