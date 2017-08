De esta manera la Federación Económica de Mendoza expresó que es necesaria la diversificación productiva en la provincia porque lo que se produce actualmente no alcanza.

La Federación Económica de Mendoza (FEM) expresó que la provincia debe diversificar su matriz productiva porque no alcanza lo que produce en la actualidad y de este modo cuestionó a quienes intentan impedir el uso de la técnica de fracking para intensificar la producción de hidrocarburos.

En ese marco la FEM emitió un comunicado en donde expresó su preocupación en relación a las trabas de quiénes intentan impedir el fracking para la exploración y explotación hidrocarburífera en Malargüe y “por las consecuencias que está trayendo para Mendoza la industria del juicio”.

En ese sentido, la preocupación de la FEM pasa por “la proliferación de amparos que se están dando en torno a la exploración y explotación hidrocarburífera en Malargüe mediante la técnica del fracking”.

“Como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, Mendoza debe diversificar su matriz productiva porque con lo que produce no alcanza. Y cuando no alcanza, gobiernos anteriores han apelado a la vieja receta de aumentar la presión tributaria sobre pymes, comercios, sectores productivos y población en general”, sostuvo la FEM.

“Ahora que tenemos la oportunidad de generar ingresos, observamos con alarma esta reciente catarata de planteos judiciales que intentan frenar una actividad que se ejecuta a toda máquina en la vecina Neuquén con todo lo que ello implica en lo que respecta a empleo y riqueza, por lo tanto no creemos que con amparos contribuyamos al desarrollo de Mendoza, al contrario, la paralizamos”, aseguran desde la central empresaria.

Además explicaron que “como expresara recientemente la provincia, ‘si bien las reservas de hidrocarburos convencionales están en un proceso de declinación, en Mendoza existe un gran potencial aún por explorar en las reservas del no convencional. Mediante la exploración y explotación del petróleo pesado y no convencional, la Provincia podría mantener el ritmo de inversión y de empleo por los próximos 20 años’”.

“Adherimos a este concepto, no a la permanente negativa de aquellos que le dicen no a lo convencional, a lo no convencional o a la minería toda, ignorando que esta última actividad está presente en nuestra vida cotidiana”, añadió la FEM.

“Si es así nos preguntamos, y con preocupación, ¿qué se puede hacer en Mendoza entonces? ¿Cómo captaremos inversiones si todo se judicializa?¿Cómo creamos empleo no estatal?¿Cómo generaremos ingresos para que el Estado cumpla con lo que permanentemente le demandamos en educación, salud, justicia, seguridad, viviendas. etc.?”, interrogó la entidad empresaria mendocina en el extenso comunicado.

“Es por eso que desde la FEM expresamos que es imperioso dar señales muy claras sobre qué Mendoza queremos: o la del “no se puede” o la que, controles mediante, genera inversiones, riqueza, empleo y una mejor expectativa para sus habitantes”, finalizó el comunicado.