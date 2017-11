La reforma impulsada por el oficialismo fue aprobada por 43 votos a favor y 23 en contra. La nueva fórmula implica un aumento en marzo del 5,7% con la vieja hubiera sido del 12%.

Ayer a la madrugada, la Cámara Alta aprobó por 43 votos contra 23 la reforma previsional impulsada por el gobierno nacional que implica puntualmente un cambio en la fórmula de aumento, que de ahora en más será por inflación.

En números crudos, el aumento de marzo para los jubilados será del 5,7% mientras que con la vieja fórmula (conformada por el índice de precios al consumidor (ICP) medido por el Indec, más un plus del 5 por ciento del aumento del PBI) el aumento hubiera sido del 12%.

Además la ley previsional incluye propuestas sobre el pago del 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.

Durante el debate, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien votó en contra de las tres leyes, dijo que la legislación previsional iba a bajar los haberes jubilatorios y recordó que “el radicalismo repitió lo mismo cuando formó parte de la Alianza”.

“Empezó el ajuste y será cada vez peor y el peronismo, desde la calle, defenderá los derechos de los que menos tienen”, sentenció.

Por su parte el flamante jefe del interbloque Cambiemos, el radical Luis Naidenoff, aconsejó “tener madurez y sentido de responsabilidad política.”

“Lo que nadie dice es que la vieja fórmula no se puede poner en práctica porque fue una ficción, porque cuando se la aplicó nunca se incorporaron a los jubilados que ingresaron por la vía de la moratoria y porque es pro cíclica: cuando el país no crece los haberes no están por encima de la inflación”, explicó.

Además en la sesión de ayer fueron aprobados el Consenso Fiscal, en tanto, fue aprobado en general y en particular por 52 votos contra 15, y dos abstenciones; mientras que el proyecto de Responsabilidad Fiscal obtuvo la adhesión de 53 legisladores, 14 votaron en contra y hubo dos abstenciones.