El ministro dijo a Diario Vox que es un “gran bluff” la versión de las casas chinas. Además afirmó que el único objetivo con China es la búsqueda de financiamiento.

El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, confirmó a Diario Vox que no es cierta la versión sobre que el gobierno nacional habría autorizado la importación de 15 mil viviendas industriales de origen chino.

Este rumor fue desestimado en una reunión que el funcionario provincial mantuvo con el ministro Rogelio Frigerio y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Ivan Kerr, donde ambos le afirmaron que el único objetivo que tuvo la reunión con sus pares chinos fue la búsqueda de financiamiento para nuevas obras y que entre ellas estaría el financiamiento para la construcción de viviendas sociales.

Asimismo negó que existiera algún tipo de licitación internacional destinada a favorecer la importación de casas industrializadas desde China y que una parte de ellas tuvieran como destino a Mendoza.

“Quien es la máxima autoridad en materia de viviendas me confirmó ayer que la única función que tuvo en China fue la de buscar financiamiento. De ahí en más buscaremos sistemas constructivos nuevos, de los cuales hay muchos en la Argentina para empezar a ver cómo desarrollar un nuevo estilo de vivienda que realmente llegue más rápido a la gente y no que cueste entre 1.5 o 1 millón hacer una casa social”, destacó.

En respuesta a la consulta sobre el nivel de endeudamiento internacional que está tomando el gobierno nacional y sobre cómo podría impactar esto en mediano y largo plazo en la economía del país, el ministro manifestó: “El sistema de financiamiento es un sistema útil para cualquier argentino, pero depende para qué se lo use. Creo que es hasta obligatorio y razonable hacerlo porque es la forma de adelantar beneficios y por supuesto que luego hay que seguir trabajando para pagarlo”, dijo.

“Lo que no está bien es tomar prestado para irse a una fiesta porque después vas a tener que pagar, y si no la paga uno la van a pagar nuestros hijos. Esta es la verdadera discusión, no si está bien o mal tomar financiamiento”, agregó.

Al respecto indicó que la provincia no buscó en los primeros meses financiarse porque tuvo la posibilidad de ordenarse y corregir algunos problemas, algo que no se sucedió a nivel nacional porque según el ministro los problemas son mayores.

En este sentido agregó: “Hoy Mendoza puede elegir cuándo es el mejor momento para tomar financiamiento. Todo lo que se tome va ir a para a obra pública y lo ideal sería que esto produzca un derrame para que el día de mañana crezcamos y se pueda pagar”.