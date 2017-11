Desde el justicialismo pidieron que el proyecto fuera consultado con juristas y ministros del Tribunal Superior. El FIT quiere que los cambios estén en la Constitución provincial.

La intención del gobernador Alfredo Cornejo de reestructurar la conformación de la Suprema Corte de Justicia fue recibida con polémica en el Senado y no faltaron las críticas cruzadas entre el radicalismo y los partidos de la oposición. En su primera discusión en comisiones se produjo un cortocircuito entre las fuerzas mayoritarias que determinó que el proyecto avance sin consenso y termine siendo impuesto la próxima semana por la mayoría “automática” del Frente Cambia Mendoza.

La polémica surge de dos fuentes separadas. La primera es una consecuencia del reacondicionamiento de las instituciones a las demandas sociales de la comunidad actual, y en cuya labor reformadora se ha centrado el actual gobierno desde hace casi dos años. La segunda es típicamente política y forma parte de las esquirlas de la última contienda electoral, en la que la oposición actual (PJ y FIT), no lograron sumar el apoyo de más de un tercio del electorado.

En la primera dirección, el senador Juan Carlos Jaliff, redactor del proyecto y principal portavoz del oficialismo en el Senado, explicó que “los cambios no tienen como intención atacar a la Corte o a su conformación actual, sino más bien darles las herramientas para que sean los protagonistas del cambio dentro del Poder Judicial”. Esto es gracias que una ampliación de 7 a 9 ministros permitirá la división en tres salas que analizarán con mayor celeridad los casos acumulados.

Pero la ley no sólo se limita a “agrandar” el órgano decisor, sino que también introduce reformas con miras a democratizar al Poder Judicial y generar transparencia en sus acciones de gobierno interno. “Establecemos la obligatoriedad de publicar todos los fallos con la salvedad de las restricciones (que afecten la moral), y la publicación en el Boletín Oficial de todas las acordadas (equivalente al decreto del gobernador)”, destacó.

Mayoría automática

Más allá de las bondades de las propuestas, desde el justicialismo insistieron en potenciar el lado más polémico y no tardaron en comparar a Cornejo con el ex presidente Carlos Menem y su “mayoría automática en la Corte Suprema de la Nación”. La portavoz de esta postura fue la senadora Patricia Fadel, quien alertó sobre “visos de hegemonía del actual gobernador, que quiere una Corte más cercana ideológicamente y no se conforma con todos los cambios que se hicieron en materia procesal”.

Con la finalidad de allanar dudas y aclarar algunos puntos pendientes, desde el justicialismo solicitaron la revisión del proyecto por parte de autoridades en derecho constitucional de parte de las universidades locales y también, de los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia.

No obstante, la propuesta fue rechazada de plano por el presidente de la comisión y coautor del proyecto, Marcelo Rubio. Lo cual precipitó el abandono de los legisladores opositores quienes además adelantaron que no van a acompañar el tratamiento en el recinto el martes.