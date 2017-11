El arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, quien en ocho fechas de la Superliga recibió sólo dos goles, habló sobre el presente del Xeneize, líder del certamen.

El arquero titular de Boca Juniors, Agustín Rossi, destacó hoy que “en la estructura defensiva del equipo, desde Goltz y Magallán, hasta Benedetto, son importantes para que no me lleguen a mí”, al analizar el momento del líder -con puntaje ideal- de la Superliga del fútbol argentino

“No nos llegan demasiado, pero cuando llegan una o dos veces por partido, tenés que estar atento”, señaló Rossi, quien en las ocho fechas que se jugaron de la Superliga, recibió sólo dos goles.

“A mí me da confianza el hecho de responder con pelotas importantes, no sólo para mi sino para que el grupo siga adelante”, dijo en declaraciones a TyC Sports el arquero, quien consideró que “hay grandes arqueros en el fútbol argentino, y algunos que son muy buenos atajadores, porque no es lo mismo que te lleguen diez veces a que te lleguen dos”.

Con respecto al superclásico que Boca le ganó a River por 2-1 el domingo pasado en el estadio Monumental, Rossi recordó “el mano a mano con Scocco, que son esos momentos en que uno tiene que responder y por suerte lo pude hacer”.

“La de ‘Pity’ Martínez, le quise tirar el pelotazo a Frank (Fabra) porque me cerraron los pases. Estaba esperando que se levante para que le llegue”, dijo con respecto a uno de sus errores, cuando sacó corto y el remate del atacante de River generó riesgo para el arco xeneize.

En cuanto a la jugada en la cual el línea Juan Pablo Belatti cobró un corner a favor de River en la misma jugada en la cual Scocco impulsaba la pelota dentro del arco de Boca, Rossi indicó que “antes que cobre Pitana, yo me desentiendo de la jugada porque veo la jugada de frente y el línea ya había levantado la bandera”.

Con respecto al primer gol de Boca, un tiro libro magistralmente ejecutado por el colombiano Cardona, el ex arquero de Defensa y Justicia analizó que “es una pelota complicada, Edwin es un gran pateador y creo que Lux está tapado, era un tiro libre muy central”.

“Jugar el superclásico es especial, pero es mucho más lindo jugarlo de local”, sostuvo Rossi, quien se mostró “muy contento por el resultado, más que nada. Era un clásico y ellos venían golpeados. Había que ganarlo y lo ganamos”.

“El equipo está muy bien, creo que estamos en el mejor momento y está reflejado en la tabla. Pero no hay que descartar a los grandes, y también están Unión y Talleres, que tienen jugadores importantes y se pueden acercar”, expresó el arquero de 22 años.