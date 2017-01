El ex ministro de Salud fue imputado por lesiones leves tras la denuncia de su ex pareja. La vicegobernadora Laura Montero dijo que la noticia la sorprendió.

El ex ministro de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, Rubén Giacchi, quien renunció el domingo a su cargo tras una denuncia por violencia de género, realizada por su ex pareja, fue imputado ayer por “lesiones leves” y se le dictó una prohibición de acercamiento.

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, junto a su subrogante, Fernando Guzzo, en conferencia de prensa, explicaron que Giacchi (62) fue imputado por lesiones leves y que se dictó una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja, Laura Garcia (48).

“Se siguió el mismo protocolo que en todos los casos, con pericias médicas y psicológicas”, resaltó Gullé a la prensa.

Además informó que el ex funcionario se presentó el domingo a declarar espontáneamente y debido a que no posee denuncias anteriores no corresponde dictarle prisión preventiva.

“No existen casos de reincidencia o reiterancia por parte del imputado”, así como tampoco “pronóstico de riesgo”, explicó Gulle, sobre esta medida.

Tras la imputación, se espera que el fiscal Galdo Andreoni, que lleva adelante la causa, llame a indagatoria a Giacchi.

Según trascendió, García llevaba una relación de cinco meses con Giacchi, y se desempeña desde 1999 en la misma cartera que el ex ministro, quien asumió con la nueva gestión de gobierno.

Por su parte, la vicegobernadora Laura Montero, quien está al frente de la provincia por las vacaciones del gobernador Alfredo Cornejo, dijo que la noticia de Giacchi “nos ha sorprendido a todos”, pero evitó opinar sobre el caso porque, según ella, “esto es un hecho privado con un funcionario”.

El domingo, en un comunicado difundido por el ejecutivo provincial, se informó sobre la renuncia del ex ministro y la aceptación de la dimisión por parte de Cornejo, quien se encuentra de vacaciones en Cuba.

“Fue presentada de forma verbal y el mandatario la aceptó”, informó el Gobierno.

“La decisión se debe a una denuncia realizada en contra de Giacchi por parte de su actual pareja, por lesiones leves”, informaron en el comunicado y detallaron que la denuncia se realizó en la Oficina Fiscal N° 15 de Carrodilla, Lujan de Cuyo.

“El gobernador consideró conveniente aceptarle la renuncia y si, luego de finalizada la investigación, los resultados indican que no tiene responsabilidades, dejar abierta la posibilidad de que se vuelva a incorporar al equipo de trabajo”, aclaran en la información difundida por el ejecutivo provincial.

En tanto, según se informó, el ministro de Seguridad de la provincia, Gianni Venier, se hará cargo interinamente de la cartera que comandaba Giacchi, hasta que se designe un remplazo.