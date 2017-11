El titular de Aprotam adelantó que pedirán un aumento de tarifa para taxis y remises por encima del 40%. Afirman que los choferes se van a otras actividades porque ya no les alcanza para vivir.

Ayer se conoció a través del Boletín Oficial de la provincia cuándo y donde tendrá lugar la audiencia pública que tratará la adecuación de las tarifas en el servicio por taxis y remises. Desde Aprotam dijeron que el gobierno había asumido el compromiso de llamar a audiencia para los días posteriores a las elecciones de octubre, aunque eso no sucedió y la audiencia pasó para el próximo 20 de diciembre, apenas unos días antes de fin de año.

Si bien la audiencia es uno de los requisitos previstos por la legislación que regula la actividad de taxis y remises, lo que suceda allí no tendrá un efecto directo al momento de establecer una actualización tarifaria que permita compensar la pérdida de rentabilidad que denuncian desde el sector. Según informaron desde Aprotam, el atraso tarifario estaría por encima del 40% y se justificaría por los constantes aumentos en el precio de los combustibles y el impacto que esto provoca en toda los insumos. Entre ellos, talleres mecánicos, lavaderos o casas de repuestos automotor. A esto se suma que al menos unas 3500 familias dependen directamente de esta actividad para generar ingresos económicos.

Desde la conducción de Aprotam creen que la demora en la adecuación de la tarifa esconde una estrategia de desgaste por parte del gobierno que incluye alentar el enfrentamiento entre los propietarios de taxis y los usuarios, con acusaciones que van desde servicios deficientes hasta afirmaciones como que los dueños de los vehículos no quieren invertir en nuevas unidades para mejorar el servicio, todo en pos de propiciar el ingreso de empresas como Uber. “Nos reclaman que cambiemos las unidades pero ya no tenemos acceso al financiamiento como antes y los créditos que hay no se pueden afrontar por la baja rentabilidad” aseguran desde Aprotam.

Para Fernando Sáez, titular de Aprotam, la realidad se ha vuelto tan compleja que incluso muchos choferes han optado por abandonar sus trabajos y migrar hacia otras actividades. “El convenio colectivo de trabajo dice que el 30% de la recaudación bruta es para los choferes. Y hoy se nos están yendo los choferes porque no les alcanza y se van. La buena gente que teníamos se nos va Lo que debe saber la gente es que si los taxis no funcionan bien es porque existe todo un sistema que tampoco funciona”.

En relación a las negociaciones con vista a la audiencia de diciembre Sáez dijo que han hecho todo lo que les exigieron, desde colocar el sistema de seguimiento satelital hasta el cobro de con tarjeta de débito y crédito. A esto agregó que desde noviembre de 2016, cuando el gobierno les autorizó un incremento del 20%, no se ha modificado la tarifa a pesar de que los combustibles subieron un 28% en promedio. Es ese sentido remarcó que a diferencia de las empresas de transporte público de colectivos, que reciben subsidios millonarios, ellos se hacen cargo de todos los gastos de mantenimiento además de pagar el 21% de IVA, impuesto a los Ingresos Brutos y todos los aportes salariales.

A respecto Sáez remarcó: “Hoy nos estamos quedando sin nuestras fuentes de trabajo porque no hay una política de Estado para los taxis y remises de Mendoza. El ninguneo que hace el gobierno con los taxis es infernal y la verdad que no nos pueden hacer esto”.

Desde el ejecutivo la respuesta fue que la fecha de la audiencia fue fijada según los términos de la ley y que luego de la misma estudiarán la propuesta elevada por los propietarios de taxis y remises.