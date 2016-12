El Tribunal de Cuentas comprobó que un miembro del equipo del ex ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin, otorgó subsidios de manera irregular para ocultar pagos a terceros.

Eduardo Ruiz, jefe de gabinete del ex ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin, fue condenado por el Tribunal de Cuentas de Mendoza a abonar cargos por $244.078 por incurrir en una maniobra irregular en el otorgamiento de al menos un subsidio durante 2014. El ex funcionario, perteneciente al gobierno de Francisco Pérez, fue encontrado culpable de ocultar la contratación directa de una ONG en la realización de un evento de carácter social. Además cuatro personas deberán pagar multas por $10 mil.

El acto irregular ocurrió durante una “Feria de logros” organizada hace dos años por la Asociación La Rañatela, una cooperativa de trabajo que emplea a personas con discapacidades. Según consta en el expediente, la organización civil recibió un subsidio de $479 mil para hacerse cargo de la totalidad del evento, y las subcontrataciones que hicieran falta para su puesta en funcionamiento.

Sin embargo, esta situación “en papel” no fue real, sino que se trató de una puesta en escena de parte de miembros del equipo del ex sacerdote Cristian Bassin, que “orientaron” a los organizadores para la contratación de otra ONG que no había sido incluída en la petición del subsidio.

Ante la requisitoria de los inspectores del Tribunal de Cuentas, los responsables de La Rañatela dejaron en claro que solo cumplieron una parte de los servicios contratados y dejaron en evidencia que no sería la única vez que los acusados se manejaban de este modo. En su descargo aseguraron que “no fue este el único caso en el cual se utilizó a una asociación encabezando una solicitud de subsidio para la realización de eventos de economía social de la gestión anterior”.

En el fallo queda fundamentado que Ruiz y otros ex funcionarios, “no solo han incurrido en procedimientos irregulares, sino que tampoco han justificado el uso de la totalidad de los fondos erogados en concepto de subsidio (...), que fue rendido con facturación no verídica, debido a que parte del dinero entregado a La Rañatela ha sido manejado por el jefe de Gabinete, quien habría entregado esos fondos a otros sujetos”. “Ha quedado expuesto que los responsables con el fin de encubrir una contratación directa, armaron la entrega de un subsidio y su posterior rendición”, agrega.

Por el caso también fueron encontrados como responsables en grado menor el ex director de Economía Social y Asociatividad, Federico Seltzer; la trabajadora social Elvira María Yarza; la contadora Mónica Moga, y la presidente de la Asociación La Rañatela, María Marcela Segovia, a pagar la suma de $10 mil cada uno en concepto de multa. En total, los $288 mil deberán ser depositados en una cuenta corriente del Banco Nación en un plazo máximo de un mes.