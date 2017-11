Ignacio Scocco, delantero de River, se mostró muy disconforme con el VAR y el penal que no le cobraron a su equipo cuando ganaba 2-0 por las semifinales de la Libertadores.

Ignacio Scocco, delantero de River, se mostró ayer muy disconforme con el VAR y el penal que no le cobraron a su equipo cuando ganaba 2-0 por las semifinales de la Copa Libertadores ante Lanús, que terminó perdiendo 4-2.

“Es mejor que tres árbitros se equivoquen dentro de la cancha y no cuatro viendo una tele”, declaró Scocco en rueda de prensa tras el entrenamiento del plantel millonario.

“Nacho” Scocco consideró “intencional” el error que perjudicó a River. “El error del penal en el partido con Lanús fue intencional. No sé con qué intenciones, pero está claro que no le quisieron cobrar el penal a River”, expresó el atacante.

“Si actuaron bien en el penal que le cobraron a Lanús, tal como nos explicaron los especialistas del VAR en la concentración, no entiendo por qué no hicieron lo mismo con River. Evidentemente hubo una intención de no querer cobrar otro penal”, agregó el ex jugador de Newell’s al término de la práctica en el River Camp de Ezeiza.

“Yo pensé que eso iba a servir, que le iba a hacer bien al fútbol, pero me parece que es mejor que tres árbitros se equivoquen dentro de la cancha y no cuatro viendo una tele. Lo que pasó con Boca el otro día, en el gol que me anulan aunque la pelota no se fue, no me molestó tanto, porque se pueden equivocar los árbitros. Pero no se pueden equivocar cuatro personas viendo una tele en un penal muy claro”, sostuvo Scocco.

Después de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Lanús y la caída contra Boca en el Monumental por la Superliga, River intentará levantar cabeza el domingo, cuando enfrente a Deportivo Morón por las semifinales de la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas a las 20.30.

Unos 700 efectivos policiales estarán afectados al operativo de seguridad del partido, según informaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.

Fuentes de esa cartera, en diálogo con Télam, indicaron que “alrededor de 700 policías estarán afectados al operativo”, que incluye “el estadio mendocino y adyacencias”, como también “distintos puntos estratégicos del Parque General San Martín”.

Explicaron además que se llevarán a cabo operativos de controles “identificatorio, alcoholemia y estupefacientes, en los puestos fronterizos de Desagüadero y Jocolí,”, en el límite con San Luis y San Juan, respectivamente.