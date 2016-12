Empleados del Ministerio de Educación de la Nación tomaron ayer la cartera educativa en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la no renovación de contratos.

Empleados del Ministerio de Educación de la Nación alineados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomaron ayer por tiempo indeterminado un edificio administrativo de la cartera educativa en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la no renovación de contratos de trabajo que vencen el próximo 31 de diciembre. Lucas Edelman, delegado de ATE en el Ministerio, afirmó que “las autoridades están avisando que no se va a continuar con el programa Nuestra Escuela donde trabajan con la modalidad virtual unas 2.600 personas y a los 400 que pertenecen a distintas áreas del ministerio,” explicó hoy a Télam. Edelman agregó que “a esta altura del año ya estaban todos los contratos firmados y ahora están diciendo que el programa no se va a continuar con las mismas características”, y aseguró que en la cartera a cargo de Esteban Bullrich “se avanza en el vaciamiento de programas y políticas públicas que garantizan derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación”. Según las fuentes de Educación consultadas “la decisión es no renovar contratos que vencen el 31 de diciembre y que eran de gente que no cumplía con los horarios pactados”.