El Ente de Turismo provincial (Emetur) informó que junto con la compañía Copa Airlines ultiman los detalles para el primer vuelo que saldrá del aeropuerto panameño de Tocumen el próximo 15 de noviembre, y arribará al aeropuerto El Plumerillo el 16, tras seis horas de viaje.

En sentido inverso -informaron- el vuelo inaugural desde Mendoza partirá el 16 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, a la 1.34, y arribará al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 6.30.

“La nueva ruta de Copa entusiasma y mucho, ya que facilitará no sólo la llegada de turistas de todo el continente a Mendoza a través del Hub de las Américas, sino también por el intercambio comercial entre nuestra provincia y Centroamérica”, destacó el Emetur en un comunicado.

El vuelo que unirá Mendoza con Panamá operará en principio con cuatro frecuencias semanales, los lunes, martes, jueves y sábados a la 1.34 AM y llegará a Panamá a las 6.30 AM. El vuelo de regreso de Panamá partirá los lunes, miércoles, viernes y domingo, con salida a las 3.40 PM del Aeropuerto Internacional de Tocumen y arribo a las 12.21 AM del día siguiente al Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Gabriela Testa, presidenta de Emetur señaló la importancia de seguir creciendo en las relaciones internacionales para ofrecer diversas opciones y facilidades a la población y a los turistas que visitan la provincia.