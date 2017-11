Así lo aseguró el titular de River, Rodolfo D’Onofrio, sobre el actual técnico millonario Marcelo Gallardo. El mandatario es uno de los cuatro candidatos a la presidencia.

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que la continuidad de Marcelo Gallardo es una gran noticia para todos los hinchas, y consideró que “el (dirigente) que gane las elecciones tendrá al mejor entrenador del fútbol argentino”.

“Luego de la derrota con Lanús estuve siete horas en Ezeiza y tres horas sólo los dos, yo me imaginaba que tenía ganas porque habíamos hablado algunas cosas, pero lo debía decir él. Por eso cuando vino a verme y me dijo que lo anunciaba y que le diría a todos los candidatos que quiere seguir siendo entrenador de River, me pareció perfecto como lo hizo”, reveló D’Onofrio a TNT Sports.

Sobre su relación con Gallardo, el presidente “millonario” dijo que “somos parecidos en el modo de trabajar con Marcelo, nos gustan los proyectos a largo plazo, la interdisciplina, decir la verdad adentro y afuera. Los dos encontramos el desafío de seguir porque para los dos era más cómodo irnos con la gloria, pero queremos dar un paso más adelante”.

“Hay que seguir con la guardia alta como dice Marcelo, siempre se genera un clima adverso, a River le tienen envidia por todo lo que ganó, pero no es institucional, es parte de la vida y de la idiosincrasia. No es algo institucional, eso que quede claro, y tampoco es porque no estamos en el comité ejecutivo de la AFA”, sostuvo D’Onofrio.

“No tengo pruebas para decir que haya algo intencional contra River, perdimos contra Lanús nosotros, más allá que lo del VAR fue injusto y que fue algo oscuro, que no nos cobraron un penal y que se usó para un sólo lado. Pero que quede claro que lo que pasó no fue intencional”, agregó el dirigente.

Respecto del estadio Monumental, D’ Onofrio dijo que “necesitamos un estadio para 80 mil personas, hay que pensar a largo plazo y buscar la factibilidad.