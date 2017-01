El plantel de Newell’s se negó ayer por segundo día a comenzar la pretemporada en protesta por el atraso en el pago de los salarios.

Una vez más el plantel leproso plantó bandera y se rehusó a comenzar la pretemporada por encontrarse el club atrasado con el pago de los sueldos. En relación al conflicto, en el día de ayer el presidente del club Eduardo Bermúdez adelantó que intentará saldar la deuda en las próximas horas.

“Nosotros estamos muy bien. Es un inconveniente que se le presentó a todos los clubes. Pero vamos a tratar de resolver el problema mañana. Ofrecimos un sueldo y el premio de San Juan, pero me dijeron que no, que quieren dos sueldos, y vamos a tratar de que sean dos”, confió Bermúdez en una entrevista con radio Guemes, AM 1050. El plantel que dirige Diego Osella debía comenzar los entrenamientos el miércoles, pero los futbolistas se negaron por el atraso de tres meses en el pago de los sueldos. Confió Bermúdez que hasta se le “cruzó por la cabeza cancelar la pretemporada en Mar del Plata y usar la plata para pagarle a los jugadores”, aunque hasta el momento la estadía en la ciudad balnearia sigue en pie.