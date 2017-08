El paso de lo que pasa y pasó, después de las PASO

Dale, ya está, es lunes 14 de agosto. Soportaste toda la campaña, con los que no querían equivocarse, los que querían tapar baches, los que no aceptaban algunas preguntas y otros desesperados por salir “de la grieta”. Hoy todo ya “pasó”, con los de abajo sacando cuentas por el piso de un 1,5% de los votos, necesarios para seguir en carrera. Y los del podio, en esa especie de encuesta sobre lo que va a pasar en las generales.

La agenda sigue. Imaginate que hasta desde el estrellado Norte quieren venir a mostrar que la vida continúa con su rumbo habitual. “El vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence, llegará a la Argentina el 14 de agosto, con una importante comitiva de diplomáticos y empresarios, con el objetivo de consolidar la relación bilateral”, destacan las agencias de noticias. Según informó la embajada estadounidense en nuestro país, “el vicepresidente se reunirá con representantes gubernamentales y de la comunidad empresarial para reafirmar el compromiso del Presidente (Donald Trump) con la profundización de los lazos bilaterales en materia de comercio e inversión, y continuar el apoyo de la administración en materia de cooperación en seguridad, lazos comerciales, agricultura y desarrollo en infraestructura”.

El dinero no es todo, pero todo lo mueve. Habrá que ver cómo sigue la cuestión a partir de hoy. Muchos analistas financieros (que nunca faltan, pero no podríamos decir que nunca fallan) coincidían en que, para saber cuánto de estructural y cuánto de político tiene la corrida del dólar contra el peso, había que esperar hasta el día después de las PASO.

“¡¿Alguien por favor quiere pensar en los niños?!”, grita Maude Flanders, la esposa de Ned. En Mendoza hoy se dictan clases en todos los turnos por primera vez el día después de las elecciones. Lo mismo va a ocurrir después de las generales de octubre. Los celadores se quedaron a desinfectar, y por ese trabajo extra recibirán un “ítem PASO” (una suma de dinero). Lo mismo pasó en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Cuando algo es cívicamente bueno, hay que pintarlo con resaltador. El bizarro Alejandro Biondini reivindicó públicamente a Adolf Hitler y al nazismo. Su partido, “Bandera Vecinal”, estuvo en el cuarto oscuro (en la provincia de Buenos Aires, donde “hay gente para todo”). En la previa, antes del domingo, presentó tantas listas como pudo para recibir más dinero del Estado (20 millones de pesos). Alertados por la "picardía", la Cámara Nacional Electoral validó una resolución administrativa del Gobierno de no aportar los fondos para la impresión de boletas a las múltiples listas que competían en las primarias de espacios políticos chicos o ignotos.

A todo esto, ¿qué pasa si no votaste en las PASO? Según establece la Constitución Nacional en su artículo 37, el sufragio es universal, secreto y obligatorio. Por lo tanto, no emitir votos es considerado una falta electoral y es pasible de sanciones y multas. Los electores mayores de 18 y menores de 70 que no se presentaron a votar ayer, y no lleguen a justificar ante la justicia nacional electoral (dentro de los 60 días de desarrolladas las elecciones) la ausencia en el proceso, deberán abonar una multa de $50 a $500. De no ser pagada la multa, “los infractores serán sancionados con la imposibilidad de realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales durante un año”. Si nos votaste en las PASO igualmente tenés que cumplir con tu obligación en las elecciones generales de octubre. Si vuelven a faltar, deberán pagar otra multa de 100 pesos. Ojaldre.