El conjunto de Vigo empató como local 2 a 2 con el Merengue y cerró la serie 4 a 3 en el global. En Italia Paulo Dybala anotó un gol en el triunfo de Juventos ante Milan.

Celta, dirigido por el entrenador argentino Eduardo Berizzo, eliminó a Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol de España, tras empatar 2-2, de local, y redondear un 4-3 en el global.

Los goles del conjunto de Vigo, que tuvo a Facundo Roncaglia (ex Boca Juniors) y Gustavo Cabral (ex Racing Club y River Plate) de titulares, los marcaron el brasileño Danilo, en contra (44m. PT) y el danés Daniel Wass (40m. ST); mientras que los tantos del equipo visitante los anotaron el portugués Cristiano Ronaldo (17m. ST) y Lucas Vázquez (45m. ST).

“El carácter que han sacado con el empate en busca del segundo gol y luego aguantando el resultado fue increíble. Haber pasado a Real Madrid y el triunfo es todo mérito de los jugadores. Me alegro muchísimo de lo que han conseguido. Lo ganaron los futbolistas y les felicito”, dijo Berizzo en conferencia de prensa.

Por su parte, el director técnico de Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, condujo a su equipo a las semifinales, luego del empate 2-2 frente a Eibar, de visitante, y redondear un 5-2 en el global.

Los goles del conjunto de la capital española, donde fueron titulares los argentinos Nicolás Gaitán (ex Boca) y Ángel Correa (ex San Lorenzo), los convirtieron José Giménez (4m. ST) y Juanfran (40m. ST); mientras que para el equipo local, que contó desde el comienzo con Mauro Dos Santos (ex Banfield), marcaron Sergi Enrich (28m. ST) y Pedro León (36m. ST).

Cabe destacar que Alavés, dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino, avanzó el martes a las semifinales después de eliminar a Alcorcón; en tanto que Barcelona (1), campeón vigente, y Real Sociedad (0) definirán hoy en el Camp Nou al último clasificado a esa instancia del certamen.

Con gol de Dybala

Juventus, actual bicampeón de la Copa de Italia, con un gol del argentino Paulo Dybala, eliminó a Milan al vencerlo por 2 a 1 como local, en un encuentro único de los cuartos de final y se clasificó a la semifinal.

El tanto del delantero cordobés fue a los 10 minutos del primer tiempo. Además, el bosnio Miralem Pjanic amplió la diferencia a los 21 de la misma etapa, mientras que el punta colombiano Carlos Bacca descontó para el equipo milanés, a los 8 del complemento.

A su vez, en la visita se fue expulsado el mediocampista Manuel Locatelli (9m. ST).

Junto con el ex Instituto de Córdoba, en Juventus, Gonzalo Higuaín integró el once titular; al tiempo que los nacionales José Sosa, Gabriel Paletta y Leonel Vangioni estuvieron en el banco de suplentes del rossonero.

Dybala pasará a cobrar unos 7.000.000 de euros al año, apenas 500.000 euros menos que su compatriota y compañero de equipo Gonzalo Higuaín, pero su vínculo “no tendrá cláusula de rescisión”.

Nápoli es el otro equipo clasificado a la siguiente instancia, tras dejar afuera el martes a Fiorentina (1-0).