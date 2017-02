El bonete de la semana

((Con Bonete Amarillo))

El asunto dice “Hola”, y nada más. Eso ya lo presenta como dudoso. EL MENSAJE lo envía “Darlen Rosane da Silva Souza”, desde la casilla de correo darlen.souza@tre-am.jus.br... Un dominio .br, o sea, de Brasil. Con el apellido ya se insinuaba algo, también bastante raro. Pero bueno, con todo esto de la globalización y la hipervinculación regional, capaz que se explica. Ahora vamos al cuerpo del mensaje: “Usted es el ganador del año 2017 microsoft vale $900.000. Nos proporciona su número de teléfono, nombre, país y edad”. Escrito así, sin signos ortográficos, como a secas. Demasiado dudoso. Es más, no sé por qué abrimos el mensaje en nuestra casilla bonetera. “Cuando el correo carece de veracidad desde el asunto, es importante no administrarlo demasiado. Es decir, mirarlo con ‘Vista previa’, y no abrir ningún archivo adjunto, hasta asegurarse del origen” nos comenta un cercano conocedor profesional de cuestiones informáticas cotidianas. AMARILLO (Llegó a las 04:57 a.m… Hasta el horario es poco conveniente).

((Con Bonete Verde))

Nuestro artículo de contratapa, titulado “Playa, precios y todo un país que mira la ‘nueva’ movida del verano”, fue publicado la semana pasada en nuestra versión digital (diariovox.com.ar) y el lunes 6 de febrero pasado en la edición impresa. La interpretación “entre la información y la informalidad” repasa las REPERCUSIONES PERIODÍSTICAS a nivel nacional respecto de la moda comercial y turística (en ese orden) que representa el verano en Chile. Justamente, y por la visión amplia que registraba desde este lado, los vecinos del portal de noticias “Chicureo Hoy” (chicureohoy.cl) solicitaron la publicación a modo de “aporte y contraprestación periodística”. Con el título “Historia de un veraneo: cómo ven las playas chilenas desde Argentina”, la columna fue publicada el viernes 3 de febrero. “Parece que, a nuestros lectores, esa visión ampliada les interesó bastante. En nuestras redes alcanzó una muy buena repercusión” comentó Daniel Raquela, director del portal de noticias del vecino Chile. VERDE (Una forma de comunicarse, que es “un furor”).

((Con Bonete Negro))

Hablando de COSAS “SPAMEADAS”, Nachu nos muestra una publicación, efectuada a mediados del año pasado, desde la página web de la Asociación de Ayuda al Policía de Mendoza. “Esta es la forma de terminar con los descuentos truchos. Ante la cantidad de reclamos y quejas por los indebidos débitos no autorizados y estafas que hemos sufrido acá les dejamos los pasos a seguir para terminar con esto: Deberá hacerse la siguiente nota por duplicado y ser presentada en la sucursal del Banco Nación donde se tenga la cuenta. Una copia se dejará en dicha sucursal y la otra debe ser firmada y sellada por el Banco, en caso de negativa pedir libro de quejas y asentar el reclamo de que no se recibió el escrito” destaca el portal. Y hace referencia a débitos indebidos desde cuentas identificadas como “DA ASOCIAC”, “DA EDICIONES”, “DA MILENIUM”, “DA KLASTER SRL”, “DA ORGANIZACION”, “DA RAMOS JOR”… Nachu dice que, al parecer, la modalidad también habría perjudicado a otros sectores de la administración pública, no sólo a los policías. NEGRO (Sin más detalles, seguimos investigando boneteramente).