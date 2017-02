El bonete de la semana

((Con Bonete Negro))

Nachu se poner a escarbar medios, a realizar una especie de “clipping bonetero”, y se encuentra con un detalle más que curioso. “Miércoles, 10 de la mañana, en el centenario y porteño Diario La Nación… ¿Vieron cuál era la nota más leída en ese momento en su versión web?”… Ingresamos en el preciso instante y nos damos cuenta que se trata de LA NOTICIA DEL MOMENTO EN MENDOZA (y parece que también lo era en ese medio nacional): “Imputan a dos rugbiers más por la denuncia de violación grupal a una mendocina. Los jóvenes fueron imputados por abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de 2 o más personas". NEGRO (Cuando la noticia no nos ubica en el mejor ranking).

((Con Bonete Amarillo))

“Haciendo zapping radial, escucho que una oyente (no recuerdo ahora bien en qué frecuencia) cuenta que cerca de su casa, en la Cuarta Sección, calle Moreno y Bogado aproximadamente, al parecer algunos vecinos quemaban papeles con olor a baño” relata el atento Nachu. El informe vecinal habla de “olor insoportable que sale para todas las casas, con semejante perfume, tipo 10 de la mañana”. Nuestro bonetero asegura que, en el mismo momento, aclararon desde el medio en cuestión que existe una ordenanza (en Capital) que prohíbe LA COMBUSTIÓN DE BASURA A CIELO ABIERTO, y prevé multas de 150 pesos hasta 500 pesos en uno de los artículos. Además se puede denunciar al número 147 o al 0-800-222-248323. También se puede ir personalmente al quinto piso de la Muni, ahí está funcionando el Departamento de Ambiente. AMARILLO (Por favor, no queme de después de leerse).

((Con bonete Verde))

¡Volvió el #HashtagRockero! Y con una noticia bien cerca, con “los sonidos que viajan”. Hace poco, desde estas páginas, informábamos respecto de Sontrip (nuestra radio amiga por internet, que podés escuchar en sontrip.com.ar, o también bajando la app para Android) y la idea de incorporarse al mapa de la plataforma global Radio.Garden. Un tal Golo Foellmer, que figura como uno de los responsables, en su momento contestó: “To have your station added to radio.garden, please click on the link “fill in the station submission form“ under the „I“ button on the site. Thanks and all the best”. Lo que significa algo así como: “Para que su estación se agregue a radio.garden, haga clic en el enlace “rellene el formulario de envío de la estación” en el botón “I” del sitio. Gracias y todo lo mejor”. ¿El resultado? Sontrip ya se encuentra dentro del “mundo” de radios digitales del planisferio de Radio.Garden. Se puede escuchar en el siguiente link http://radio.garden/live/mendoza/sontrip/ PERO ESO NO ES TODO… La plataforma local, que emite vía streaming, incorporó a sus filas al gran Palo Villatoro. ¿Lo que viene? “Muchas novedades, muchas cosas nuevas, estamos trabajando para eso” remarcaron desde Sontrip. VERDE (Donde los sonidos viajan, y están en permanente movimiento).