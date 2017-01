El bonete de la semana

Desde hace un tiempo que JULIETA NAVARRO distribuye sus encantos y capacidades comunicativas, a nivel nacional, desde la pantalla de la señal de América TV. Y ahora en verano, el trabajo del día a día se fue para la costa argentina… “Este verano no me verán en el piso de #A24, pero si en los móviles! Otro desafío, gigante para mi inexperiencia, pero sin miedo! Nos vamos a la costa! Todo lo que pase en el Partido de la Costa lo vamos a contar. Juro dar lo mejor de mi!!! Ahí voy, arrancando el año con todo!” resaltó en su perfil de Facebook. “Julieta Navarro sigue ascendiendo escalones en su carrera televisiva. Desde el primer día del 2017 está a cargo de los móviles de canal América en el Partido de la Costa. Ella definió esta labor como ‘un nuevo desafío’” también destacaron sus colegas de Diario Uno. VERDE (Una reina, bien de verano).

¿Alguna vez escuchaste la 95.5 en Mendoza? En esa frecuencia, te encontrabas con PROGRAMACIÓN DE METRO, la radio porteña que tiene en sus filas a Juan Pablo Varsky, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sebastián Wainraich, entre varias figuras del éter. Desde que empezó el año no se escucha más. En esa sintonía, no se escucha nada… Un usuario de Facebook identificado como “Metro Mendoza”, con más de 13.000 “Me gusta”, publicó el pasado 30 de diciembre: “Amigos, hoy deja de transmitirse en Mendoza Metro de Buenos Aires. Es un triste día para las personas que hicimos este proyecto, le pusimos mucho tiempo y energía, así como recursos económicos y sin dudas para vos que nos escuchaste. Solo agradecimientos para quienes pusieron todo para que hoy Metro Mendoza haya llegado a ser una de las radios más escuchadas de Mendoza. Emilce Campigotto, Nico Fridman, Nico Attias, Marcos Sosa y Marcelo Carbone, gracias por el fantástico trabajo realizado”. Al parecer, cuestiones contractuales complicaron la emisión en el arranque del nuevo año. Lo extraño es que, desde otro usuario también identificado como “Metro Mendoza”, pero con 33 “Me gusta”, publicaron desde el 2 de enero de este año: “Estamos mejorando nuestra calidad de transmisión, y conexión. En breve volveremos a la normalidad. Mientras nos reconectamos con la mejor calidad de audio, podés llevarnos a todos lados desde www.metromendoza.com.ar Estamos en vivo en todos tus dispositivos”. ROJO (El extraño sonido de la falta de acuerdo).

En la redacción bonetera compramos unos equipos de telefonía celular (unos celulares, digamos) por internet y, como debe ser, llegaron vía encomienda. Antes de eso, utilizamos las bondades de la tecnología, y FUIMOS NOTIFICADOS el miércoles a primera hora, vía mail: “Tu pedido N°xxx ya se encuentra disponible para ser retirado. Te esperamos hasta el día 18/01/2017 en sucursal xxx (da detalles del servicio) de Lunes a Viernes de 08:30 a 19:30 - Sabados de 09:00 a 12:30. Deberás concurrir con tu DNI, la documentación adicional informada en la compra e indicar el Nro. de envío”. Ese mismo día, el miércoles, fuimos a la sucursal de la empresa de correo, y después de esperar un interesante rato nos dijeron: “No. El pedido no está. Recién llegó al depósito, que esta ubicado en Luján de Cuyo… Lo que ocurre es que la gente es muy impaciente”. Obviamente que no pusimos la mejor cara. No es falta de paciencia. Es información errónea. AMARILLO (¿Para qué nos dicen que está, si no está?).